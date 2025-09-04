#АЭС в Казахстане
Финансы

Инфляция в Казахстане: разные регионы – разные цены

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:16 Фото: Zakon.kz
Годовая инфляция в Казахстане в августе составила 12,2% против 11,8% месяцем ранее. Усредненная цифра выглядит тревожно, но не показывает всю картину полностью, ведь в большой стране в разных регионах – разная инфляция, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Карагандинской области инфляция приблизилась к 14,4%, а в Костанайской области – едва превысила 11%. Для простых жителей эта разница означает разные условия жизни, которые наглядно ощущаются при походах в магазины.

Почему в списке самых дорогих регионов лидирует Карагандинская область? Существенный вклад внесли услуги: по стране они подорожали на 15,3%, и Караганда не стала исключением. Продовольственные и непродовольственные товары также добавили двузначные проценты. Область – пример того, как мощная индустриальная база не гарантирует ценовой стабильности. Высокие тарифы на транспорт и ЖКХ, стабильный уровень жизни, а значит, устойчивый потребительский спрос толкают цены вверх.

Еще несколько фактов. По статистике Нацбанка РК, Акмолинская область возглавила список по росту цен на продукты: плюс 14% за год. Область Абай стала рекордсменом по непродовольственным товарам: рост 12,2%. В крупнейших городах, таких как Астана и Алматы, инфляция также выше средней: 12,7-12,8%. В мегаполисах это связано с высокой концентрацией населения, затратами на логистику и активным спросом.

При этом есть небольшой парадокс: в Алматы, традиционно дорогом городе, продукты подорожали лишь на 8,8% – минимум по стране благодаря огромной конкуренции торговых сетей и широкому выбору поставщиков.

Совсем иная картина в южных и западных регионах. Жамбылская область показывает самую низкую инфляцию – 10,4%. В Мангистау рост цен на услуги ограничился 9,3%, что делает регион своеобразным "островком стабильности". Павлодарская область зафиксировала минимальный рост по непродовольственным товарам – всего 7%.

Разрыв особенно заметен в потребительской корзине, где ценовой разрыв по регионам достигает 50%. Мы уже приводили данные по разным видам продовольственных товаров. Так, в Туркестане и Кызылорде килограмм хлеба первого сорта стоит 182-201 тенге, тогда как в Астане и Алматы цены легко превышают 250 тенге. Яйца на юге обходятся в 396-445 тенге за десяток против 500 и более в мегаполисах. Репчатый лук продается по 170-190 тенге в аграрных областях и по 250 в среднем по стране. Для семей это означает десятки тысяч тенге разницы в годовых расходах, для бизнеса – совершенно разные модели поведения потребителя.

Другими словами, причины региональной неоднородности лежат не в географии, а в экономике. Караганда "растет" за счет сильного спроса и тарифов на услуги. Алматы удерживает цены на продукты конкуренцией, но дорожает в жилье и транспорте. Жамбылская область стабильна благодаря аграрной базе и умеренному спросу. Каждый регион реагирует на макроэкономику по-своему, и поэтому усредненная цифра роста инфляции в 12,2% мало что говорит о конкретных возможностях.

Ранее мы рассказали, как в августе инфляцию в РК "разогнали" продукты, особенно масло и мясо.

Андрей Зубов
