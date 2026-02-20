#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Массовый обман вкладчиков на 600 млн тенге: в Шымкенте осудили 10 человек

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:41 Фото: freepik
В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента осудили 10 человек (один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда Шымкента, подсудимых обвиняли в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем, в подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний, а также в пособничестве в деятельности финансовой пирамиды.

"Подсудимая К. в период 2024-2025 годов с целью создания и руководства финансовой пирамидой, привлекая денежные средства в особо крупном размере, рекламировала свой проект в социальных сетях, обещая возврат вложенных средств под высокие проценты, и путем переводов и наличных расчетов привлекла более 600 млн тенге", – рассказали в суде.

Чтобы скрыть следы этого преступления, она от имени третьих лиц перечислила деньги на счет свидетеля – за дачу ею ложных показаний.

Остальные девять подсудимых предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали чеки, внося вклад в деятельность пирамиды.

В суде подсудимые частично признали вину и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Организаторшу финпирамиды суд признал виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания отсрочено на один год.

Девять подсудимых признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 7 лет.

"В отношении шести осужденных на основании ч. 1 ст. 74 УК отбывание наказания отсрочено сроком на три года. Вместе с тем подсудимому, который совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, на основании статьи 63 УК назначенное наказание следует считать условным с установлением пробационного контроля сроком на один год", – сообщили в суде.

Гражданские иски удовлетворены частично.

Приговор не вступил в законную силу.

В Алматы суд рассматривает дело многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, в которую вовлекли более 90 тысяч человек на сумму свыше 25 млрд тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
