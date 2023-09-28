Глобальное укрепление доллара и спрос импортеров – что еще повлияло на курс тенге

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова раскрыла подробности о внешних и внутренних факторах, повлиявших на курс нацвалюты.

Во-первых, это глобальное укрепление доллара США.

"С начала сентября индекс DXY, отражающий динамику доллара США против валют развитых стран, укрепился на 2.9%, а против корзины валют развивающихся стран доллар окреп на 2.6%. Таким образом, очевидно, что укрепление доллара носит глобальный характер". Алия Молдабекова

По ее данным, усиление американской валюты происходит из-за ожиданий рынка, что до конца года возможно еще одно повышение ставки ФРС и более того, что высокая ставка ФРС сохранится дольше.

Во-вторых, рост спроса на валюту со стороны наших импортеров.

Это, по ее словам, так называемый "сезонный" спрос. Он связан с активизацией цикла реализации проектов, освоения бюджетных средств.

В-третьих, приостановление правительством обязательства КГС по продаже части экспортной валютной выручки.

"До приостановления нормы обязательная продажа экспортерами создавала постоянный объем предложения валюты на рынке. Это оказывало стабилизирующий эффект на курс тенге. Участники рынка закладывали обязательную продажу долларов со стороны КГС в свои ожидания и расчеты", – прокомментировала зампредседателя НБК.

При этом она подчеркнула, что фундаментальные факторы, такие как цена на нефть и общее состояние платежного баланса, будут оказывать поддержку тенге и повышать баланс на внутреннем валютном рынке.

"Хочу также отметить, что Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для поддержания ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге", – заключила Молдабекова.