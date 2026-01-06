Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на заседании правительства прокомментировал вопрос запуска беспилотного такси в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже определены пилотные зоны, где будут тестировать новую технологию.

"Касательно цен и тарифов – этот вопрос пока даже и не стоит. Мы должны понимать, что данные технологии пока в стране не используются. По миру также они используются не везде и требуют периода апробации, а также пилотных проектов. Поэтому определена зона, где будет пилотироваться данная технология", – сказал Коняшкин.

Он также назвал возможных партнеров, совместно с которыми будет запускаться данная услуга.

"Сейчас мы отрабатываем с несколькими партнерами, это международно признанные игроки, которые уже осуществляют такую деятельность. Это компании InDrive и Yandex. Мы также открыты к предложениям других партнеров, которые запускают беспилотные такси. Мы будем запускаться после того, как проведем все необходимые административные процедуры. Это больше не технологический вопрос, а вопрос – каким образом мы проведем пилот, чтобы это было безопасно, а также вопрос масштабирования его", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане.