#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:46 Фото: unsplash
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на заседании правительства прокомментировал вопрос запуска беспилотного такси в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже определены пилотные зоны, где будут тестировать новую технологию.

"Касательно цен и тарифов – этот вопрос пока даже и не стоит. Мы должны понимать, что данные технологии пока в стране не используются. По миру также они используются не везде и требуют периода апробации, а также пилотных проектов. Поэтому определена зона, где будет пилотироваться данная технология", – сказал Коняшкин.

Он также назвал возможных партнеров, совместно с которыми будет запускаться данная услуга.

"Сейчас мы отрабатываем с несколькими партнерами, это международно признанные игроки, которые уже осуществляют такую деятельность. Это компании InDrive и Yandex. Мы также открыты к предложениям других партнеров, которые запускают беспилотные такси. Мы будем запускаться после того, как проведем все необходимые административные процедуры. Это больше не технологический вопрос, а вопрос – каким образом мы проведем пилот, чтобы это было безопасно, а также вопрос масштабирования его", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры
12:17, Сегодня
Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
16:39, 23 декабря 2025
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов в Казахстане
10:29, 05 ноября 2025
В Министерстве ИИ прокомментировали блокировку телефонов в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: