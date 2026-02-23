Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 493,2 тенге, продажи – 500,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,6 тенге, продажи – 498,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 496,8 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,8 тенге, продажи – 589,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.