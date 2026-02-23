#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 493,2 тенге, продажи – 500,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,62 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,6 тенге, продажи – 498,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 496,8 тенге, продажи – 498 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,8 тенге, продажи – 589,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
