Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,66 тенге, евро – 581,87 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 493,2 тенге, продажи – 500,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 580 тенге, продажи – 590 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,62 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 495,6 тенге, продажи – 498,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 590 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 496,8 тенге, продажи – 498 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,8 тенге, продажи – 589,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

