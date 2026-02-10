Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,75 тенге, евро – 586,77 тенге, рубля – 6,38 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,3 тенге, продажи – 495,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 589,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,9 тенге, продажи – 495,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,1 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.