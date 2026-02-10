Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,75 тенге, евро – 586,77 тенге, рубля – 6,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,3 тенге, продажи – 495,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 589,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,9 тенге, продажи – 495,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,1 тенге, продажи – 590 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,48. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

