Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, евро и тенге, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 494,75 тенге, евро – 586,77 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 493,3 тенге, продажи – 495,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 585 тенге, продажи – 589,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 493,9 тенге, продажи – 495,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,1 тенге, продажи – 590 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,48.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
