Каким будет курс доллара в конце февраля

Курс доллара к тенге завершил прошлую неделю резким скачком на 1,3% и снова вернул рынок к вопросу: каким сформируется новый краткосрочный коридор USD/KZT. О том, как может повести себя тенге по отношению к мировым валютам, – в материале Zakon.kz.

После нескольких дней укрепления национальной валюты в пятницу пара выросла до 496,04 тенге за доллар (+6,27 тенге) при объеме торгов 424,8 млн долларов, На этом фоне ожидания участников рынка сместились от сценария плавного укрепления к сценарию бокового движения вблизи отметки 500 тенге.

Хроника торгов

Период с 16 по 20 февраля оказался волатильным. В прошлый понедельник курс составлял 492,0 тенге за доллар, к четвергу опустился до 489,2-489,3 тенге, однако уже в пятницу вырос до 494,7 тенге, отмечает экономист Руслан Султанов. Минимум недели пришелся на четверг, максимум – на пятницу. Амплитуда колебаний составила 5,5 тенге. Средний курс за неделю сложился около 491,0 тенге, что говорит о сохранении относительно крепких позиций тенге, несмотря на финальный скачок.

Торговая активность заметно усиливалась к концу недели. Среднедневной объем составил около 344,4 млн долларов США. Минимальные обороты наблюдались в понедельник, максимальные – в пятницу. Повышенные объемы в четверг и пятницу совпали с разворотом курса вверх, что указывает на рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и корпоративного сектора.

Почему тенге развернулся?

По оценке Ассоциации финансистов Казахстана, спрос на валюту в конце недели мог быть обусловлен привлекательностью курса покупки, активизацией оплаты импортных контрактов и платежами по обслуживанию внешних обязательств.

Внешний фон оставался смешанным. Индекс доллара DXY за неделю вырос с 96,92 до 97,89 пункта, что отражает умеренное укрепление доллара на глобальном рынке. Курс USD/RUB колебался в диапазоне 76,15-76,74, без выраженного тренда.

Иными словами, пятничное ослабление тенге произошло в первую очередь из-за локального роста спроса на валюту, а не вследствие ухудшения внешней конъюнктуры.

На 23 февраля 2026 года официальный курс составляет 494,66 тенге за доллар США. На рынке Forex доллар торгуется около 495,7 тенге. В обменных пунктах Алматы курс покупки и продажи находится в диапазоне 495,73-497,7 тенге.

Фото: Zakon.kz

Почему тенге хорошо держится?

Заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова ранее отмечала, что с начала года тенге укрепился на 3,3%. При этом в январе спрос на иностранную валюту сократился до 5,8 млрд долларов против 7,9 млрд долларов в декабре 2025 года.

Февраль традиционно является месяцем крупных налоговых выплат. Компании-экспортеры формируют повышенный спрос на тенговую ликвидность и конвертируют часть валютной выручки в тенге для исполнения обязательств перед бюджетом.

Дополнительную поддержку оказывает приток нерезидентов в государственные ценные бумаги. С начала года объем вложений иностранных инвесторов в ГЦБ РК увеличился примерно на 600 млн долларов, что сопровождается конвертацией валюты в тенге и формирует дополнительное предложение иностранной валюты на рынке.

Отдельным фактором остается стратегия кэрри-трейд. Инвесторы занимают средства в валютах с низкими ставками и размещают их в странах с более высокой доходностью, включая Казахстан. Аналитики JPMorgan фиксируют уникальный период затишья на рынках развивающихся стран, который длится более 200 дней, и ожидают сохранения относительной стабильности валют EM как минимум на ближайший квартал.

Что говорят прогнозы и как их читать?

Прогноз Apecon не предполагает резкого движения в одну сторону. Расчеты аналитиков формируют широкий коридор колебаний, отражающий нервозность рынка при отсутствии выраженного тренда.

На 24-27 февраля ожидаемый диапазон составляет от 497 тенге за доллар, при этом средние ориентиры находятся в зоне 500 тенге. В начале марта диапазоны несколько сужаются – в пределах 494–502 тенге.

Фактически аналитики закладывают сценарий, при котором доллар останется около отметки 500 тенге, периодически отклоняясь вверх или вниз на несколько тенге в зависимости от баланса спроса и предложения.

Финансист Арсен Темирбаев полагает, что при сохранении текущего баланса спроса и предложения базовый коридор до 1 марта формируется в диапазоне 498-503 тенге за доллар США. Попытки выхода выше 505 тенге возможны, но без внешнего шока вряд ли будут устойчивыми.

Базовый сценарий – колебания курса вблизи 500 тенге за доллар с повышенной внутридневной волатильностью, но без формирования устойчивого девальвационного тренда к концу февраля.

Важно, что в прогнозах отсутствуют ожидания устойчивого выхода за пределы диапазона 500-510 тенге. Это означает, что рынок не видит фундаментальных причин для ускоренной девальвации, но и не закладывает возврат к уровням ниже 490 тенге в краткосрочной перспективе.

Ранее возможность резкой девальвации тенге прокомментировал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.