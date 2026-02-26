#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Утром деньги – вечером зубы: миллиарды тенге ежедневно платят врачам казахстанцы

медицинские перчатки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:39 Фото: pexels
Платная медицина в Казахстане продолжает дорожать ускоренными темпами. В январе 2026 года индекс потребительских цен на услуги здравоохранения превысил 17% – сектор растет быстрее всех остальных платных услуг, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с лета 2025 года цены на медицинские услуги стабильно обгоняют общий индекс по всем сервисам. В январе разница составила около пяти процентных пунктов. Это означает, что лечение дорожает заметнее, чем большинство других услуг на рынке.

Внутри сектора динамика неравномерная. Самый резкий скачок зафиксирован в лечении в дневном стационаре – почти плюс 40% за год, отмечают специалисты Ranking.kz. Это максимальный рост среди медицинских направлений. Существенно подорожали и стоматологические услуги: лечение кариеса – на 18,9%, протезирование зубов – на 14,3%, установка импланта – на 12%.

Именно стоматология стала главным источником роста расходов населения. В третьем квартале 2025 года казахстанцы оставили в стоматологических клиниках на 33,2% больше средств, чем годом ранее.

Часть услуг дорожала умеренно. Прием врачей-специалистов в амбулаториях вырос в цене на 5%, проведение МРТ – на 6,1%. Однако эти показатели не компенсировали резкий рост в более дорогих сегментах.

Фото: Zakon.kz

Рост тарифов уже отражается в общих расходах населения. Например, только в июне-августе 2025 года средняя квартальная сумма затрат на медицину составила 4,7 тыс. тенге на человека. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом официальная статистика показывает масштаб прямых выплат населения. В III квартале 2025 года общий объем оказанных услуг организациями здравоохранения и социальных услуг составил 979 175,9 млн тенге. Из этой суммы 21,7% пришлись на средства, полученные непосредственно от населения. В денежном выражении это 212,5 млрд тенге за три месяца.

Фактически казахстанцы заплатили из собственных карманов более 70 млрд тенге в месяц, или около 2,3 млрд тенге ежедневно. И это только официально отраженные платежи через медицинские организации.

Если динамика сохранится, по итогам года прямые расходы населения на медицину могут приблизиться к 800 млрд тенге.

Таким образом, платное здравоохранение остается одним из наиболее быстро дорожающих сегментов потребительского рынка. С учетом вынужденного характера таких трат рост цен в медицине становится не просто отраслевой тенденцией, а заметным фактором давления на реальные доходы граждан.

Отметим, что в ноябре 2025 года в Казахстане изменились правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
