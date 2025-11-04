Изменились правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС

Приказом министра здравоохранения от 30 октября 2025 года внесены изменения в правила планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что процесс планирования объемов медицинских услуг включает следующие этапы:

Местные органы государственного управления здравоохранением не позднее 1 февраля соответствующего года:

формируют прогнозный объем медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период с учетом потребности населения, инфраструктуры и кадрового обеспечения;

вносят в филиал фонда прогнозную потребность объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Филиалы фонда в срок до 20 февраля года, предшествующего планируемому трехлетнему периоду, обеспечивают:

рассмотрение и согласование с местными органами государственного управления здравоохранением прогнозного объема медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на планируемый трехлетний период;

формирование и предоставление в фонд заявки прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и прогнозного объема затрат в системе ОСМС на предстоящий трехлетний период.

Фонд в срок до 15 марта соответствующего года обеспечивает:

рассмотрение и анализ полученных от филиалов фонда заявок прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предмет обоснованности, соответствие приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложений уполномоченного органа;

направление в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.

Уполномоченный орган в срок до 7 июня текущего финансового года доводит лимиты средств, направленных на предоставление целевого взноса, и предложения Республиканской бюджетной комиссии к расчету финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса.

Фонд в течение 7 рабочих дней со дня доведения лимитов обеспечивает:

доработку прогнозной потребности объемов медицинских услуг по видам, формам медицинской помощи, условиям ее оказания, видам медицинской деятельности в рамках ГОБМП;

внесение в уполномоченный орган расчета финансовой потребности на предстоящий трехлетний период для достижения целей и целевых индикаторов проекта бюджетной программы, направленной на предоставление целевого взноса, в пределах доведенного лимита средств;

в случае несоответствия представленной финансовой потребности доведенным уполномоченным органом лимитам средств, направленным на предоставление целевого взноса, приоритетам развития здравоохранения, целевым индикаторам, показателям результата отраженных в документах Системы государственного планирования и предложениям уполномоченного органа, дорабатывает и представляет в течение семи рабочих дней со дня их доведения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в срок до 5 сентября текущего финансового года направляет в Фонд лимиты средств на предстоящий трехлетний период в разрезе направлений расходов, по видам медицинских услуг и видам медицинской деятельности с приложением заключения Республиканской бюджетной комиссии по проектам бюджетных программ.

Фонд в целях формирования проекта плана закупа на предстоящий период, в срок до 10 сентября текущего финансового года доводит до филиалов фонда лимиты средств на медицинскую помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Филиалы фонда в срок до 20 сентября текущего финансового года направляют в фонд:

доработанную и согласованную с управлениями здравоохранения прогнозную потребность населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с соответствующим прогнозом объемов средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на предстоящий период;

утвержденную управлениями здравоохранения по согласованию с филиалами фонда коечную мощность по региону на предстоящий период в соответствии с прогнозной потребностью населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Фонд в срок до 15 октября соответствующего года формирует и вносит в уполномоченный орган проект плана закупа на предстоящий финансовый год.

Также предусмотрено, что Фонд вносит изменения в план закупа с учетом результатов мониторинга исполнения договорных обязательств по качеству, объему и обоснованности в случаях:

распределения резерва фонда на непредвиденные расходы;

распределения временно свободных активов ОСМС, включая инвестиционный доход;

распределения высвободившихся средств, изменения объемов медицинской помощи по результатам сверки исполнения объемов медицинских услуг и финансовых обязательств, а также мониторинга исполнения договорных обязательств по качеству и объему;

изменения объемов средств в связи с изменением тарифов, численности населения, количества больных и других данных, являющихся основанием для размещения услуг;

выделения уполномоченным органом дополнительного объема средств, ранее не предусмотренных планом финансирования медицинской помощи;

распределения (перераспределения) объемов услуг по итогам 9 месяцев и по итогам года и/или нераспределенных средств;

изменения объема и перечня услуг, в том числе при внесении изменений в наименования, удалении или включении видов и подвидов медицинской помощи;

образования вновь вводимых объектов здравоохранения;

внесение изменений в связи с уменьшением плановых значений объемов и высвобождением финансовых средств плана финансирования;

наличие неиспользованных (недоиспользованных) в течение финансового года сумм трансфертов, выделенных из республиканского бюджета для использования (полного использования) в следующем финансовом году.

Также говорится, что фонд вносит изменения в план закупа по истечении десяти рабочих дней со дня направления проекта изменений в план закупа на согласование в уполномоченный орган и при отсутствии поступивших замечаний в установленный срок.

Указывается, что при планировании объемов средств скорой медицинской помощи производится расчет путем произведения численности прикрепленного населения на ПН, а также суммирования расходов на выплату доплаты водителям станций скорой медицинской помощи за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада.

Планирование объема услуг ПМСП осуществляется на основании следующих данных:

среднегодовая численность населения по республике и в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы;

количество населения по половозрастным группам в разрезе областных центров или остальных населенных пунктов;

количество пациентов с фенилкетонурией за период предыдущих трех лет.

комплексный подушевой норматив (КПН);

стимулирующий компонент (СК);

подушевой норматив скорой медицинской помощи четвертой категории срочности вызовов прикрепленному населению;

объемы потребления лечебных низкобелковых продуктов и продуктов с низким содержанием фенилаланина;

разукрупнение субъектов ПМСП для обеспечения доступности населению медицинской помощи;

штатная численность водителей отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

количество вновь введенных объектов в рамках пилотного Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Планирование объемов средств на СК осуществляется на уровне областей, городов республиканского значения, столицы с учетом численности прикрепленного населения в областях, городах республиканского значения, столицы в пределах выделенных средств.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2025 года.