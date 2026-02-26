#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,26 тенге, евро – 590,38 тенге, рубля – 6,54 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 497 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 584 тенге, продажи – 594 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,29 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 499,3 тенге, продажи – 502,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 590,1 тенге, продажи – 595,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 501 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,2 тенге, продажи – 593,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,50.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Читайте также
Ошибка в тексте: