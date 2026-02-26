Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,26 тенге, евро – 590,38 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 497 тенге, продажи – 504 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 584 тенге, продажи – 594 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,29 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 499,3 тенге, продажи – 502,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 590,1 тенге, продажи – 595,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 501 тенге, продажи – 503 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,2 тенге, продажи – 593,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,50. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

