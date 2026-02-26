#Референдум-2026
Общество

Погони, аварии, нарушения: реальные масштабы проблемы с курьерами в Алматы показала полиция

момент аварии с мопедом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 11:14 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы 26 февраля 2026 года показала кадры грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) курьерами, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, кадры, зафиксированные камерами видеонаблюдения и регистраторами патрульных экипажей, демонстрируют системные и опасные нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, игнорирование пешеходных переходов, езду по тротуарам, создание аварийных ситуаций и дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

"В ряде случаев водители служб доставки являются иностранными гражданами, привлеченными к работе через агрегаторы. При этом не всегда соблюдаются требования законодательства Казахстана в части регистрации транспортных средств, наличия водительских удостоверений соответствующей категории и страхования", – отметили в ДП.

В полиции подчеркивают – погоня за скоростью выполнения заказов не может оправдывать риск для жизни и здоровья участников дорожного движения.

"Каждое такое нарушение – это потенциальная трагедия. Мы фиксируем случаи, когда из-за спешки и игнорирования правил создается реальная угроза пешеходам, детям и другим водителям. Безопасность в городе не может быть принесена в жертву коммерческой выгоде", – отметил начальник Управления профилактики и координационной работы ДП города Алматы Жандос Кавлиев.

Обнародование видеоматериалов стало частью комплекса мер по усилению контроля за деятельностью служб доставки. Ранее в Департаменте полиции прошло рабочее совещание с участием представителей крупнейших агрегаторов, надзорных органов и профильных служб, где были озвучены требования по усилению внутреннего контроля, проверке документов сотрудников и соблюдению правил дорожного движения. В ДП Алматы заявили, что контроль в отношении данной категории участников дорожного движения будет продолжен и усилен.

Ранее жительница Алматы обвинила курьера в приставаниях. По ее словам, это произошло в ее же квартире 14 февраля 2026 года.

