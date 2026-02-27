Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 февраля 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,75 тенге, евро – 591,96 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 495 тенге, продажи – 502 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 583 тенге, продажи – 593 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,7 тенге, продажи – 500,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 588,5 тенге, продажи – 594 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,6 тенге, продажи – 499,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,2 тенге, продажи – 594 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

