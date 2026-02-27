Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,75 тенге, евро – 591,96 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 583 тенге, продажи – 593 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,7 тенге, продажи – 500,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 588,5 тенге, продажи – 594 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,6 тенге, продажи – 499,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,2 тенге, продажи – 594 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.