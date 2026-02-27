На что потратит акимат Астаны дополнительно выделенный 121 млрд тенге в 2026 году

Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Астаны Айжан Тугельбаева 27 февраля 2026 года на сессии маслихата рассказала о запланированных затратах на нужды города, передает корреспондент Zakon.kz.

В общей сложности, по ее словам, дополнительно понадобится более 120 млрд тенге.

"Обеспечено финансирование для продолжения реализации бюджетных инвестиционных проектов в социальной сфере, теплоэнергетике, электроснабжении, ливневой канализации, водообеспечения, транспортной мобильности, качества городской среды в сумме 79,1 млрд тенге, а также на развитие реального сектора экономики в сумме 42,6 млрд тенге", – сказала Тугельбаева.

В частности, на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 15,315 млрд тенге.

На продолжение строительства улицы №3, транспортной развязки на пересечении улиц Бейсекова и Тлендиева, прокладку новых дорог в жилых массивах города и поселка Ильинка, а также улиц в границах севернее улицы Улы-Дала, восточнее улицы Айтматова, на средний текущий ремонт дорог предусмотрено 9,111 млрд тенге.

"В сфере энергетики и ЖКХ для решения проблемных вопросов выделено финансирование в сумме 23,671 млрд тенге", – добавила спикер.

Ранее депутаты маслихата Астаны утвердили норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы.