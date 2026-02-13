Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,73 тенге, поднявшись на 1,22 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 589,53 тенге (+1,42). Курс российского рубля поднялся до 6,42 тенге (+0,01). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,86 тенге (+0,29). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,9-497,3 тенге, евро – по 586-590,7 тенге, рубли – по 6,35-6,46. Утром 13 февраля Национальный банк установил курс доллара в 494,28 тенге, евро – 587,06 тенге, рубля – 6,4 тенге.

