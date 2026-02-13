#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 февраля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:11 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,73 тенге, поднявшись на 1,22 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 589,53 тенге (+1,42).

Курс российского рубля поднялся до 6,42 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,86 тенге (+0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,9-497,3 тенге, евро – по 586-590,7 тенге, рубли – по 6,35-6,46.

Утром 13 февраля Национальный банк установил курс доллара в 494,28 тенге, евро – 587,06 тенге, рубля – 6,4 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
