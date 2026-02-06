#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 февраля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:10 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 6 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,65 тенге, снизившись еще на 0,11 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 583,73 тенге (+1,26).

Курс российского рубля понизился до 6,40 тенге (-0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,24 тенге (-0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,6-497,2 тенге, евро – по 583,3-588,3 тенге, рубли – по 6,37-6,51.

Утром 6 февраля Национальный банк установил курс доллара в 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
