Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 февраля

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 6 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,65 тенге, снизившись еще на 0,11 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 583,73 тенге (+1,26). Курс российского рубля понизился до 6,40 тенге (-0,05). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,24 тенге (-0,24). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,6-497,2 тенге, евро – по 583,3-588,3 тенге, рубли – по 6,37-6,51. Утром 6 февраля Национальный банк установил курс доллара в 495,1 тенге, евро – 583,72 тенге, рубля – 6,46 тенге.

