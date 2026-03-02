#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 марта

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:19 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 497 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 501 тенге, продажи – 504,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 589,2 тенге, продажи – 594,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,47 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 502,6 тенге, продажи – 504,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,5 тенге, продажи – 594 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
