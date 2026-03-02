Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 497 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 501 тенге, продажи – 504,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 589,2 тенге, продажи – 594,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 502,6 тенге, продажи – 504,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,5 тенге, продажи – 594 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.