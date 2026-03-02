Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 497,56 тенге, евро – 586,92 тенге, рубля – 6,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 497 тенге, продажи – 504 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 501 тенге, продажи – 504,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 589,2 тенге, продажи – 594,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 502,6 тенге, продажи – 504,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 588,5 тенге, продажи – 594 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

