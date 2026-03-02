#Референдум-2026
Финансы

В какую валюту лучше всего инвестировать в марте 2026 года

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:56 Фото: pixabay
2026 год начался без валютных потрясений, но с заметным перераспределением интереса к иностранным валютам. Тенге умеренно укрепился, а доллар, евро и фунт скорректировались вниз, сообщает Zakon.kz.

Рынок ниже пиков 2025 года

На этом фоне ставки по тенговым депозитам на рынке достигают 20% годовых. Вопрос для частного инвестора звучит прагматично: есть ли сейчас смысл наращивать валюту или логичнее зарабатывать в тенге?

Как же вели себя основные валюты в начале года? Картина сегодня выглядит так: в феврале доллар снизился с 501 до 497,5 тенге, потеряв 0,7%. Евро опустился до 586,92 тенге (-1,8%), британский фунт – до 670,4 тенге (-2,5%). Российский рубль ослаб до 6,45 тенге (-1,7%). Китайский юань практически не изменился и держится около 72,55 тенге, подсчитали аналитики Ranking.kz

Здесь важно понимать контекст. Осенью 2025 года доллар доходил до 539-540 тенге, евро – до 626-634 тенге, фунт превышал 730 тенге. Текущие значения заметно ниже этих максимумов. То есть рынок уже прошел фазу активного роста и сейчас находится в стадии коррекции.

Это снижает риск покупки на пике, но пока не означает автоматического начала нового восходящего тренда.

валюты, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:56

Фото: Zakon.kz

Валюта против депозита: математика проста

Главный конкурент валюты сегодня – тенговый депозит. При ставках около 20% годовых валюте сложно конкурировать с фиксированной доходностью депозитного инструмента. Чтобы доллар оказался выгоднее, он должен прибавить сопоставимую величину за год, но пока рынок не закладывает такой сценарий.

Поэтому валюта сейчас – это прежде всего защита, а не способ заработать.

Доллар остается самой ликвидной валютой. В 2025 году объем нетто-продаж через обменные пункты составил 1,9 трлн тенге. Это главный "страховой" инструмент для населения.

Евро выглядит более чувствительным к внешним факторам и может двигаться быстрее доллара, но его обороты ниже. Рубль по итогам 2025 года показал отрицательные нетто-продажи – минус 311,4 млрд тенге, что говорит о системном выходе населения из этой валюты. Фунт и юань остаются нишевыми инструментами и не формируют значительного спроса.

Как действовать в марте

Март 2026 года – это не момент для агрессивных валютных ставок. Рациональнее разделить функции капитала: часть должна работать на доход, часть – страховать от валютных рисков.

Практически это может выглядеть так: основная доля средств – в тенговых инструментах с высокой доходностью, а 20-30% – в иностранной валюте. Внутри валютной части логично распределить средства между евро и долларом, не концентрируясь на одной позиции.

Если сумма небольшая, усложнять портфель не нужно – достаточно сочетания тенге и одной-двух ключевых валют.

Отдельный вопрос – где и как обменивать валюту. Сегодня многие банковские приложения и онлайн-сервисы позволяют отслеживать динамику курсов в реальном времени и проводить обмен с узким спредом без необходимости идти в классический обменный пункт. В условиях повышенной волатильности именно издержки на спреде могут заметно влиять на итоговый результат.

Ранее мы сообщили, что уже третий месяц подряд казахстанцы активно скупают доллары США на фоне крепнущего тенге.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
