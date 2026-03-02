В какую валюту лучше всего инвестировать в марте 2026 года
Рынок ниже пиков 2025 года
На этом фоне ставки по тенговым депозитам на рынке достигают 20% годовых. Вопрос для частного инвестора звучит прагматично: есть ли сейчас смысл наращивать валюту или логичнее зарабатывать в тенге?
Как же вели себя основные валюты в начале года? Картина сегодня выглядит так: в феврале доллар снизился с 501 до 497,5 тенге, потеряв 0,7%. Евро опустился до 586,92 тенге (-1,8%), британский фунт – до 670,4 тенге (-2,5%). Российский рубль ослаб до 6,45 тенге (-1,7%). Китайский юань практически не изменился и держится около 72,55 тенге, подсчитали аналитики Ranking.kz
Здесь важно понимать контекст. Осенью 2025 года доллар доходил до 539-540 тенге, евро – до 626-634 тенге, фунт превышал 730 тенге. Текущие значения заметно ниже этих максимумов. То есть рынок уже прошел фазу активного роста и сейчас находится в стадии коррекции.
Это снижает риск покупки на пике, но пока не означает автоматического начала нового восходящего тренда.
Фото: Zakon.kz
Валюта против депозита: математика проста
Главный конкурент валюты сегодня – тенговый депозит. При ставках около 20% годовых валюте сложно конкурировать с фиксированной доходностью депозитного инструмента. Чтобы доллар оказался выгоднее, он должен прибавить сопоставимую величину за год, но пока рынок не закладывает такой сценарий.
Поэтому валюта сейчас – это прежде всего защита, а не способ заработать.
Доллар остается самой ликвидной валютой. В 2025 году объем нетто-продаж через обменные пункты составил 1,9 трлн тенге. Это главный "страховой" инструмент для населения.
Евро выглядит более чувствительным к внешним факторам и может двигаться быстрее доллара, но его обороты ниже. Рубль по итогам 2025 года показал отрицательные нетто-продажи – минус 311,4 млрд тенге, что говорит о системном выходе населения из этой валюты. Фунт и юань остаются нишевыми инструментами и не формируют значительного спроса.
Как действовать в марте
Март 2026 года – это не момент для агрессивных валютных ставок. Рациональнее разделить функции капитала: часть должна работать на доход, часть – страховать от валютных рисков.
Практически это может выглядеть так: основная доля средств – в тенговых инструментах с высокой доходностью, а 20-30% – в иностранной валюте. Внутри валютной части логично распределить средства между евро и долларом, не концентрируясь на одной позиции.
Если сумма небольшая, усложнять портфель не нужно – достаточно сочетания тенге и одной-двух ключевых валют.
Отдельный вопрос – где и как обменивать валюту. Сегодня многие банковские приложения и онлайн-сервисы позволяют отслеживать динамику курсов в реальном времени и проводить обмен с узким спредом без необходимости идти в классический обменный пункт. В условиях повышенной волатильности именно издержки на спреде могут заметно влиять на итоговый результат.
