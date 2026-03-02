В какую валюту лучше всего инвестировать в марте 2026 года

2026 год начался без валютных потрясений, но с заметным перераспределением интереса к иностранным валютам. Тенге умеренно укрепился, а доллар, евро и фунт скорректировались вниз, сообщает Zakon.kz.

Рынок ниже пиков 2025 года

На этом фоне ставки по тенговым депозитам на рынке достигают 20% годовых. Вопрос для частного инвестора звучит прагматично: есть ли сейчас смысл наращивать валюту или логичнее зарабатывать в тенге?

Как же вели себя основные валюты в начале года? Картина сегодня выглядит так: в феврале доллар снизился с 501 до 497,5 тенге, потеряв 0,7%. Евро опустился до 586,92 тенге (-1,8%), британский фунт – до 670,4 тенге (-2,5%). Российский рубль ослаб до 6,45 тенге (-1,7%). Китайский юань практически не изменился и держится около 72,55 тенге, подсчитали аналитики Ranking.kz

Здесь важно понимать контекст. Осенью 2025 года доллар доходил до 539-540 тенге, евро – до 626-634 тенге, фунт превышал 730 тенге. Текущие значения заметно ниже этих максимумов. То есть рынок уже прошел фазу активного роста и сейчас находится в стадии коррекции.

Это снижает риск покупки на пике, но пока не означает автоматического начала нового восходящего тренда.

Фото: Zakon.kz

Валюта против депозита: математика проста

Главный конкурент валюты сегодня – тенговый депозит. При ставках около 20% годовых валюте сложно конкурировать с фиксированной доходностью депозитного инструмента. Чтобы доллар оказался выгоднее, он должен прибавить сопоставимую величину за год, но пока рынок не закладывает такой сценарий.

Поэтому валюта сейчас – это прежде всего защита, а не способ заработать.

Доллар остается самой ликвидной валютой. В 2025 году объем нетто-продаж через обменные пункты составил 1,9 трлн тенге. Это главный "страховой" инструмент для населения.

Евро выглядит более чувствительным к внешним факторам и может двигаться быстрее доллара, но его обороты ниже. Рубль по итогам 2025 года показал отрицательные нетто-продажи – минус 311,4 млрд тенге, что говорит о системном выходе населения из этой валюты. Фунт и юань остаются нишевыми инструментами и не формируют значительного спроса.

Как действовать в марте

Март 2026 года – это не момент для агрессивных валютных ставок. Рациональнее разделить функции капитала: часть должна работать на доход, часть – страховать от валютных рисков.

Практически это может выглядеть так: основная доля средств – в тенговых инструментах с высокой доходностью, а 20-30% – в иностранной валюте. Внутри валютной части логично распределить средства между евро и долларом, не концентрируясь на одной позиции.

Если сумма небольшая, усложнять портфель не нужно – достаточно сочетания тенге и одной-двух ключевых валют.

Отдельный вопрос – где и как обменивать валюту. Сегодня многие банковские приложения и онлайн-сервисы позволяют отслеживать динамику курсов в реальном времени и проводить обмен с узким спредом без необходимости идти в классический обменный пункт. В условиях повышенной волатильности именно издержки на спреде могут заметно влиять на итоговый результат.

