Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 535,85 тенге, продажи – 540,85 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 623,7 тенге, продажи – 633,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,1 тенге, продажи – 540,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 631 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,8 тенге, продажи – 540,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,7 тенге, продажи – 629,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,62 тенге, продажи – 6,68.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
