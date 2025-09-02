Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,85 тенге, продажи – 540,85 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623,7 тенге, продажи – 633,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,1 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 631 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,8 тенге, продажи – 540,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,7 тенге, продажи – 629,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,62 тенге, продажи – 6,68. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

