Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,54 тенге, евро – 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535,85 тенге, продажи – 540,85 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623,7 тенге, продажи – 633,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,1 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 631 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,8 тенге, продажи – 540,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,7 тенге, продажи – 629,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,62 тенге, продажи – 6,68.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.