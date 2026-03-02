#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
497.56
586.92
6.44
Финансы

Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:40 Фото: freepik
В марте 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Какие налоги и платежи необходимо уплатить и в какие сроки, рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

Налоговые отчетности необходимо представить:

до 16 марта включительно:

  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за январь.

20 марта:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль.

31 марта:

  • Форма 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 – декларация по КПН за 2025 год;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4-й квартал 2025 года;
  • Форма 220.00 – декларация по ИПН за 2025 год;
  • Форма 540.00 – декларация по налогу на сверхприбыль за 2025 год;
  • Форма 600.00 – декларация по альтернативному налогу на недропользование за 2025 год;
  • Форма 700.00 – декларация по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на транспорт за 2025 год;
  • Форма 871.00 – реестр договоров аренды за 2025 год;
  • Форма 912.00 – декларация по СНР с использованием фиксированного вычета за 2025 год;
  • Форма 920.00 – декларация для плательщиков единого земельного налога за 2025 год.

Необходимо уплатить:

по 5 марта включительно:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в феврале.

20 марта:

  • НДС в ЕАЭС за февраль;
  • Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за февраль.

по 26 марта:

  • КПН, авансовые платежи за март;
  • КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за февраль;
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в феврале;
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за февраль;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, использование радиочастотного спектра, пользование земельными участками, предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на страничке Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
17:32, Сегодня
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в феврале 2026 года
16:32, 03 февраля 2026
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в феврале 2026 года
Налоговый календарь: когда платить налоги в декабре 2025 года
13:00, 01 декабря 2025
Налоговый календарь: когда платить налоги в декабре 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёру Кубку мира по самбо из Узбекистана вынесли суровый вердикт после допинг провала
17:45, Сегодня
Призёру Кубку мира по самбо из Узбекистана вынесли суровый вердикт после допинг провала
Арман Царукян озвучил дату следующего "боя"
17:02, Сегодня
Арман Царукян озвучил дату следующего "боя"
Илья Мизерных установил историческое достижение для Казахстана на этапе Кубка мира
16:35, Сегодня
Илья Мизерных установил историческое достижение для Казахстана на этапе Кубка мира
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
16:20, Сегодня
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: