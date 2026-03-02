Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года

В марте 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Какие налоги и платежи необходимо уплатить и в какие сроки, рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

Налоговые отчетности необходимо представить:

до 16 марта включительно:

Форма 400.00 – декларация по акцизу за январь.

20 марта:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за февраль.

31 марта:

Форма 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 – декларация по КПН за 2025 год;

Форма 101.04 – расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4-й квартал 2025 года;

Форма 220.00 – декларация по ИПН за 2025 год;

Форма 540.00 – декларация по налогу на сверхприбыль за 2025 год;

Форма 600.00 – декларация по альтернативному налогу на недропользование за 2025 год;

Форма 700.00 – декларация по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на транспорт за 2025 год;

Форма 871.00 – реестр договоров аренды за 2025 год;

Форма 912.00 – декларация по СНР с использованием фиксированного вычета за 2025 год;

Форма 920.00 – декларация для плательщиков единого земельного налога за 2025 год.

Необходимо уплатить:

по 5 марта включительно:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в феврале.

20 марта:

НДС в ЕАЭС за февраль;

Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за февраль.

по 26 марта:

КПН, авансовые платежи за март;

КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов за февраль;

КПН, ИПН с доходов, выплаченных в феврале;

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за февраль;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, использование радиочастотного спектра, пользование земельными участками, предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на страничке Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.



