Общество

Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта

мост, снегопад, фонари, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 17:32 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 3 марта 2026 года, предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется лишь в центре и на юге страны.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке снег, в горных районах юго-востока страны – сильный снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра, на западе, севере и в горных районах юга страны – низовая метель, туман, гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 17:32
Зима не сдается: морозы и снегопады вновь обрушатся на Астану и Алматы, а чего ждать Шымкенту 3-5 марта

Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет долгожданное потепление. При этом они отметили, что осадки, которые временами будут сильными, никто не отменял. Подробнее о прогнозе на 3-5 марта 2026 года можете узнать здесь.

