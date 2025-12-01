#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Финансы

Налоговый календарь: когда платить налоги в декабре 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 13:00 Фото: freepik
В декабре 2025 года приближается срок сдачи налоговых отчетностей. В Департаменте госдоходов Алматы напомнили о своевременном исполнении налоговых обязательств и рассказали, когда и в какие сроки необходимо уплатить налоги и подать документы, сообщает Zakon.kz.

В частности, необходимо представить налоговые отчетности:

15 декабря:

  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за октябрь.

22 декабря:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь.

31 декабря:

  • Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по КПН за 2025 год.

Кроме того, нужно уплатить:

22 декабря:

  • НДС в ЕАЭС за ноябрь;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС, за ноябрь.

25 декабря:

  • КПН, авансовые платежи за декабрь;
  • КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре;
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в ноябре;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за ноябрь;
  • Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за ноябрь.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
