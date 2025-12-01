Налоговый календарь: когда платить налоги в декабре 2025 года

В декабре 2025 года приближается срок сдачи налоговых отчетностей. В Департаменте госдоходов Алматы напомнили о своевременном исполнении налоговых обязательств и рассказали, когда и в какие сроки необходимо уплатить налоги и подать документы, сообщает Zakon.kz.

В частности, необходимо представить налоговые отчетности: 15 декабря: Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за октябрь. 22 декабря: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь. 31 декабря: Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по КПН за 2025 год. Кроме того, нужно уплатить: 22 декабря: НДС в ЕАЭС за ноябрь;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС, за ноябрь. 25 декабря: КПН, авансовые платежи за декабрь;

КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре;

КПН, ИПН с доходов, выплаченных в ноябре;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за ноябрь;

Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за ноябрь.

