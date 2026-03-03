Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,6 тенге, евро – 589,95 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 578,1 тенге, продажи – 588,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,6 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,7 тенге, продажи – 499,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,1 тенге, продажи – 588,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.