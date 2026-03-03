#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,6 тенге, евро – 589,95 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 578,1 тенге, продажи – 588,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,6 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38 тенге, продажи – 6,50 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,7 тенге, продажи – 499,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,1 тенге, продажи – 588,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как будет вести себя курс доллара в марте 2026 года
11:13, Сегодня
Как будет вести себя курс доллара в марте 2026 года
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 марта
11:19, 02 марта 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 марта
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 февраля
11:16, 03 февраля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая шахматистка Казахстана вошла в топ-10 рейтинга FIDE
11:51, Сегодня
Лучшая шахматистка Казахстана вошла в топ-10 рейтинга FIDE
Стал известен следующий турнир Наримана Курбанова после завоевания "бронзы" Кубка мира
11:32, Сегодня
Стал известен следующий турнир Наримана Курбанова после завоевания "бронзы" Кубка мира
Елена Рыбакина узнала путь к титулу на Индиан-Уэллс-2026
11:14, Сегодня
Елена Рыбакина узнала путь к титулу на Индиан-Уэллс-2026
Появилось официальное заявление о Паралимпиаде на фоне конфликта на Ближнем Востоке
10:49, Сегодня
Появилось официальное заявление о Паралимпиаде на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: