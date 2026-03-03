Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 марта

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 марта 2026 года (на 11:16).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,6 тенге, евро – 589,95 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 494 тенге, продажи – 501 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 578,1 тенге, продажи – 588,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,6 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582 тенге, продажи – 587,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38 тенге, продажи – 6,50 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,7 тенге, продажи – 499,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,1 тенге, продажи – 588,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

