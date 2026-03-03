Как будет вести себя курс доллара в марте 2026 года

За четыре месяца тенге отыграл у доллара почти 10% – осенью доллар штурмовал 550 тенге, а сегодня он торгуется около 500. Казалось бы, тренд сформирован. Но вмешалась война в Иране – и рынок снова оказался в точке неопределенности. Чего ждать от курса валют в марте, разбирался Zakon.kz.

Хроника пикирующего доллара

Если посмотреть на динамику торгов на KASE, перелом произошел в октябре 2025 года. После достижения отметок 545-550 тенге курс начал постепенно снижаться. Сначала это выглядело как техническая коррекция, однако ноябрь и декабрь подтвердили тенденцию – новые максимумы больше не обновлялись, а каждая попытка роста заканчивалась более низкой вершиной.

К началу марта доллар держится вблизи 500 тенге. От осеннего пика снижение составило около 50 тенге, то есть примерно 9,5%. Это уже не случайное движение, а полноценный среднесрочный разворот, и пока курс не закрепится выше 510-515 тенге, говорить о смене тренда преждевременно.

Фото: Zakon.kz

Февральские тезисы Нацбанка

Февраль прошел без резких скачков. По данным Национального банка, тенге за месяц укрепился на 0,7%. Продажи валюты из Нацфонда составили 400 млн долларов, что эквивалентно примерно 6% общего объема торгов. Валютные интервенции не проводились.

Дополнительное предложение валюты обеспечила обязательная продажа выручки квазигоссектора – около 284 млн долларов. При этом покупки валюты для портфеля ЕНПФ в феврале не осуществлялись и в марте не запланированы. Это снимает часть потенциального давления.

Среднедневной объем торгов на KASE вырос до 335 млн долларов против 306 млн месяцем ранее, а совокупный оборот достиг 6,7 млрд долларов. Ликвидность увеличилась, что снижает вероятность резких движений.

В марте ожидаются продажи из Нацфонда в диапазоне 400-500 млн долларов. То есть механизм сглаживания по-прежнему работает.

Нефть и война

Рост нефти традиционно играет в пользу тенге через улучшение торгового баланса. Для экспортера это означает увеличение валютной выручки и приток долларов на внутренний рынок.

Однако нынешняя ситуация сложнее. Экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на Goldman Sachs (один из крупнейших инвестиционных банков в мире. – Прим. ред.) отмечает, что для стран с формирующимися рынками рост цен на нефть на 10% может повышать инфляцию на 0,2-0,5 процентного пункта. При этом центральные банки таких стран ограничены в возможности быстро снижать ставки, поскольку вес топлива в структуре потребительских цен выше, а доверие к денежно-кредитной политике ниже, чем в развитых экономиках.

Для Казахстана это двойственный сигнал. С одной стороны – высокая нефть поддерживает торговый баланс и тенге. С другой – если рост нефти вызван военной эскалацией и сопровождается глобальным режимом Risk-off, часть притока может нивелироваться усилением спроса на доллар.

Тогда экономика Казахстана выиграет по экспорту, но курс станет более волатильным.

Что закладывают прогнозы?

Согласно макроэкономическому опросу НБРК, средний курс в 2026 году оценивается на уровне 535 тенге, в 2027 году – 555,1, в 2028 – 578. Это сценарий постепенного ослабления, а не резкой девальвации.

Краткосрочные оценки на март более сдержанные. По расчетам Apecon, средний диапазон месяца находится вблизи 500-503 тенге. Финансист Арсен Темирбаев допускает движение к 510-511 тенге при сохранении высокой нефти и укреплении индекса доллара. Однако он подчеркивает, что любые прогнозы остаются чувствительными к развитию ситуации в Персидском заливе.

"Пока стреляют в Персидском заливе, любой прогноз сжимается до одного дня". Арсен Темирбаев

Попытка базового сценария марта

Сегодня официальный курс составляет 502,6 тенге, на форексе на момент публикации доллар торгуется около 499,8, в обменниках Алматы покупка/продажа: 497,57-500,23. Существенного разрыва между сегментами рынка нет.

Сейчас курс балансирует между поддержкой со стороны высокой нефти и давлением глобального спроса на доллар. При сохранении продаж из Нацфонда и отсутствии резкой эскалации наиболее вероятным выглядит коридор 495-505 тенге.

Выход выше 510 возможен в случае усиления геополитической напряженности и дальнейшего роста мирового доллара. Снижение ниже 490 возможно при стабилизации глобальных рынков и сохранении высоких нефтяных цен.

Март, скорее всего, пройдет в режиме повышенной нервозности. Но тенге уже продемонстрировал устойчивость. Теперь ключевой вопрос – сможет ли он удержать позиции на фоне внешней турбулентности.

Вчера Национальный банк Казахстана заявил, что продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.