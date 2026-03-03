Важно: кто из предпринимателей может списать пени и штрафы и на каких условиях

В рамках поддержки бизнеса в Казахстане утверждены Правила списания суммы пеней и штрафов для субъектов микро и малого предпринимательства. О том, кто и на каких условиях может их списать, рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Мера направлена на снижение долговой нагрузки и стимулирование добровольного погашения основной налоговой задолженности. На физических лиц действие данной меры не распространяется.

Кто может воспользоваться списанием?

Право на списание имеют субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к данной категории по состоянию на 1 января 2026 года.

Что подлежит списанию?

При условии полной уплаты суммы недоимки в период с 1 января по 31 марта 2026 года списанию подлежат:

пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года;

пеня, начисленная на сумму недоимки с 1 января 2026 года до даты ее уплаты;

штрафы, наложенные за налоговые правонарушения и числящиеся на 1 января 2026 года;

пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых по состоянию на 1 января 2026 года.

штрафы за непостановку на учет по НДС (ч.5 ст.275 КоАП, по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года).

Главное условие

Обязательным условием является полная уплата основной суммы задолженности (недоимки), числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.

Без погашения основного долга списание пеней и штрафов не производится.

Нужно ли подавать заявление?

В большинстве случаев списание производится автоматически по итогам инвентаризации лицевых счетов.

Заявление требуется только в случаях досрочного исполнения обязательств при:

изменении сроков уплаты (отсрочка/рассрочка);

процедурах реабилитации и банкротства.

Что не подлежит списанию?

Не списываются:

пени и штрафы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью;

обязательства, не относящиеся к субъектам микро- и малого бизнеса.

Важно знать:

Списание производится по тому виду налога, по которому погашена недоимка.

При частичной уплате штрафа списывается разница между начисленной и уплаченной суммой.

Срок для погашения задолженности с правом на списание – до 31 марта 2026 года включительно.