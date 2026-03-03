Важно: кто из предпринимателей может списать пени и штрафы и на каких условиях
Мера направлена на снижение долговой нагрузки и стимулирование добровольного погашения основной налоговой задолженности. На физических лиц действие данной меры не распространяется.
Кто может воспользоваться списанием?
Право на списание имеют субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к данной категории по состоянию на 1 января 2026 года.
Что подлежит списанию?
При условии полной уплаты суммы недоимки в период с 1 января по 31 марта 2026 года списанию подлежат:
- пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года;
- пеня, начисленная на сумму недоимки с 1 января 2026 года до даты ее уплаты;
- штрафы, наложенные за налоговые правонарушения и числящиеся на 1 января 2026 года;
- пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых по состоянию на 1 января 2026 года.
- штрафы за непостановку на учет по НДС (ч.5 ст.275 КоАП, по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года).
Главное условие
Обязательным условием является полная уплата основной суммы задолженности (недоимки), числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.
Без погашения основного долга списание пеней и штрафов не производится.
Нужно ли подавать заявление?
В большинстве случаев списание производится автоматически по итогам инвентаризации лицевых счетов.
Заявление требуется только в случаях досрочного исполнения обязательств при:
- изменении сроков уплаты (отсрочка/рассрочка);
- процедурах реабилитации и банкротства.
Что не подлежит списанию?
Не списываются:
- пени и штрафы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью;
- обязательства, не относящиеся к субъектам микро- и малого бизнеса.
Важно знать:
- Списание производится по тому виду налога, по которому погашена недоимка.
При частичной уплате штрафа списывается разница между начисленной и уплаченной суммой.
Срок для погашения задолженности с правом на списание – до 31 марта 2026 года включительно.