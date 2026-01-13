В Казахстане разработали правила по списанию пеней и штрафов

Министерство финансов подготовило приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия проекта – определение порядка и условий списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года.

В Минфине считают, что это позволит предоставить бизнесу возможность начать работу с чистого листа, списать пени и штрафы, разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.

Как ожидается, с принятием правил у бизнеса появится стимул для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 января.