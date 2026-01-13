#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане разработали правила по списанию пеней и штрафов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 09:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов подготовило приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов", сообщает Zakon.kz.

Цель принятия проекта – определение порядка и условий списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года.

В Минфине считают, что это позволит предоставить бизнесу возможность начать работу с чистого листа, списать пени и штрафы, разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.

Как ожидается, с принятием правил у бизнеса появится стимул для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
