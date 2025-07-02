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Право

Важно знать: какие штрафы предусмотрены за нарушения налогового законодательства

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 14:19 Фото: Zakon.kz
В Департаменте государственных доходов напомнили налогоплательщикам об ответственности за нарушения налогового законодательства и рассказали, какие предусмотрены штрафы, сообщает Zakon.kz.

Осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Согласно пункту 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством республики, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (1 020 000 тенге за 2025 год).

Риски и ответственность:

Ведение деятельности без государственной регистрации ИП квалифицируется как незаконное предпринимательство (статья 463 КоАП РК).

Штраф: от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге) в зависимости от степени правонарушения и наличия извлеченного дохода (в том числе конфискация дохода (товаров, оборудования), полученного от незаконной деятельности.

Осуществление деятельности без применения контрольно-кассовой машины (ККМ)

Статьей 166 Налогового кодекса РК установлена обязанность применения ККМ с функцией фиксации и передачи данных (онлайн-ККМ) при расчетах наличными или платежными картами.

Риски и ответственность:

Нарушение порядка применения ККМ влечет административную ответственность по статье 284 КоАП РК в виде:

  • на первый раз – предупреждение,
  • при повторном нарушении в течение календарного года – 15 МРП (58 980 тенге).

Кроме того, деятельность может быть приостановлена до устранения нарушений.

Отсутствие лицензии на продажу алкогольной продукции

Продажа и хранение алкогольной продукции относится на территории РК к лицензированным видам деятельности. Для того, чтобы законно осуществлять реализацию такой продукции, предпринимателю необходимо получить специальную лицензию.

Риски и ответственность:

Осуществление лицензируемого вида деятельности без лицензии влечет ответственность по статье 463 КоАП РК.

Штраф: от 100 до 200 МРП (от 393 200 тенге до 786 400 тенге) (в том числе конфискация продукции).

Занижение дохода в налоговой декларации

В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса налогоплательщик обязан достоверно отражать все доходы и сведения в налоговой отчетности.

Риски и ответственность:

Установление занижения дохода влечет доначисление налогов, пеней и штрафов.

Штраф: в размере 20% от доначисленной суммы налога, при повторном нарушении – 50%.

Возможна уголовная ответственность в случае значительных сумм (по статье 245 УК РК – уклонение от уплаты налогов).

Занижение количества наемных работников или неотражение их в отчетности

Все наемные работники подлежат регистрации в Единой системе учета труда (Enbek.kz) и отражению в налоговой отчетности (форма №910 и 200).

Риски и ответственность:

За неотражение работников: Влечет доначисление налогов (в том числе пени) и социальных отчислений (ОПВ, ОСМС, СО, ВОСМС).

Все указанные действия нарушают налоговое, трудовое и административное законодательство республики и влекут финансовые и юридические последствия.

Налоговые органы настоятельно рекомендуют:

  • Своевременно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица.
  • Применять онлайн-ККМ при расчетах.
  • При необходимости – получать соответствующую лицензию.
  • В полном объеме отражать доходы и работников в отчетности.

Соблюдение законодательства не только обеспечивает защиту от штрафов, но и формирует доверие к вашему бизнесу со стороны потребителей и государства.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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