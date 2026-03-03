Казахстан впервые обогнал Японию в рейтинге конкурентоспособности

Страна заняла 34-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности World Competitiveness Ranking-2025 и оказалась выше Японии, Кувейта, Португалии и еще трех десятков развитых стран, сообщает Zakon.kz.

Экономика перестала быть "однособытийной"

В своей статье "Семь лет уверенного созидательного лидерства" премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что "Казахстан проходит глубокую и последовательную трансформацию социально-экономической и политической модели развития. Временные колебания в добывающем секторе больше не трансформируются в макроэкономические потрясения". По его оценке, это свидетельствует о переходе к более зрелой и сбалансированной модели развития, а экономика в целом перестала быть "однособытийной".

Также отмечено, что в рейтинге мировой конкурентоспособности (World Competitiveness Ranking) Казахстан занял 34-е место, что подтверждает укрепление инвестиционной и деловой привлекательности страны.

Чтобы понять масштаб этого результата, важно разобраться, что именно измеряет рейтинг IMD и за счет чего формируется позиция.

Что измеряет IMD?

Рейтинг мировой конкурентоспособности выпускает Международный институт развития менеджмента – IMD, расположенный в Лозанне. Исследование проводится ежегодно с 1989 года, в 2025 году в нем участвовали 69 стран.

Это не рейтинг размера экономики и не таблица по объему ВВП. Он оценивает способность государства создавать условия для развития бизнеса и роста благосостояния.

Методика строится на сочетании двух блоков данных. Две трети итогового балла формируются на основе статистики – более 170 объективных показателей: торговли, инвестиций, занятости, государственных финансов. Одна треть – опрос 6 162 руководителей компаний, которые оценивают деловую среду.

Все критерии объединены в четыре фактора:

экономические показатели,

эффективность государственного управления,

эффективность бизнеса,

инфраструктура.

Каждый фактор состоит из пяти подфакторов и имеет равный вес в итоговой оценке.

Почему сравнение с Японией привлекает внимание

В 2025 году Казахстан занял 34-е место, Япония – 35-е. Формально это означает, что по совокупной методике IMD Казахстан набрал больше баллов.

Важно подчеркнуть: речь не о масштабах экономики. Япония остается одной из крупнейших экономик мира. Но рейтинг оценивает институциональную среду и условия ведения бизнеса. Именно по этим параметрам Казахстан показал более высокий совокупный результат.

За счет каких факторов сформирован результат? Наиболее заметный вклад дали два блока.

Эффективность государственного управления – 22-е место у Казахстана против 38-го у Японии. В этот фактор входят налоговая политика, качество регулирования, состояние государственных финансов и институциональная среда.

– 22-е место у Казахстана против 38-го у Японии. В этот фактор входят налоговая политика, качество регулирования, состояние государственных финансов и институциональная среда. Эффективность бизнеса – 20-е место против 51-го у Японии. Здесь оцениваются производительность, гибкость компаний, практика менеджмента, развитие финансовых услуг.

Эти показатели и сформировали преимущество в общем зачете.

Векторы для следующего рывка

Если рассматривать структуру рейтинга стратегически, следующий этап роста в РК должен быть связан прежде всего с экономическим и инфраструктурным блоками.

Экономический фактор включает внутреннюю динамику, инвестиции и международную торговлю. Инфраструктура – это технологии, наука, образование, здравоохранение и базовые системы.

Именно усиление этих направлений может стать основой для перехода из середины таблицы в группу первых 20 стран.

Глобальный контекст: кто сегодня задает темп

В 2025 году первое место вернула себе Швейцария, за ней следуют Сингапур и Гонконг. В десятке также Дания, ОАЭ, Тайвань, Ирландия, Швеция, Катар и Нидерланды.

Характерная особенность года – в топ-10 нет ни одной страны "Большой семерки". США заняли 13-е место, Китай – 16-е. Лидируют государства с высокой цифровой готовностью, эффективным госуправлением и быстрой адаптацией к технологическим изменениям.

Подведем итоги. 34-е место – это лучший результат Казахстана за последние годы и важный символический рубеж. Сравнение с Японией делает этот результат заметным на международной арене.

Структура рейтинга показывает: институциональная среда и бизнес-климат уже демонстрируют уровень верхней двадцатки. Следующий шаг – усиление экономической и инфраструктурной базы, что и определит, сможет ли страна подняться выше в ближайшие годы.

