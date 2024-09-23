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Казахстан обогнал Японию, Италию и Турцию в мировом рейтинге талантов

ученые женщины, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:56 Фото: freepik
Уже 10 лет Международный институт развития менеджмента из Швейцарии составляет IMD World Talent Ranking – Мировой рейтинг талантов. Эксперты оценивают, как страны мира привлекают и удерживают талантливых сотрудников, работающих на благо того или иного государства, сообщает Zakon.kz.

Этот рейтинг считается самым авторитетным и широко используется правительствами разных стран. Ведь International Institute for Management Development (IMD) из Лозанны считается самой мощной бизнес-школой мира, стоящей даже выше Stanford Graduate School of Business, согласно рейтингу Forbes.

Цель ежегодного рейтинга IMD – дать представление о кадровых резервах ведущих экономик и, следовательно, их глобальной конкурентоспособности.

В этом году исследования IMD World Talent Ranking охватили 67 стран, и впервые были проанализированы африканские государства Гана и Нигерия.

Отметим, что Казахстан – единственная страна бывшего СССР (за исключением Эстонии), вошедшая в такой престижный рейтинг. Наша страна заняла 37-е место, набрав 58,75 балла из 100 возможных.

Если сравнить показатели за последние пять лет, то мы увидим, как Казахстан целеустремленно растет в рейтинге по многим позициям и улучшает многие показатели. В 2020 году мы занимали 44-ю позицию, и каждый год поднимались в среднем на два места вверх.

Интересно, что по такой важной категории, как "Инвестиции и развитие" (расходы на образование, профессиональное обучение, программы развития талантов в частном секторе) Казахстан входит в число лучших 25 стран мира.

И по параметру "Соотношение количества учеников на одного учителя в среднем образовании" РК входит в топ самых передовых стран планеты. Еще один отличный показатель – "Процент работающих женщин" (48,39% и 12-е место в мире). Наконец, мы добились 13-го места среди всех стран в показателе "Обучение сотрудников".

А вот слабая сторона, о которой должно задуматься наше правительство. Привлекательность страны для иностранных специалистов упала на четыре позиции – с 42-го на 46-е место.

Также IMD выделяет еще несколько отрицательных тенденций:

  • низкие заработные платы управляющих (7 млн 680 тыс. тенге, или 16 тыс. долларов в год, с учетом премий и бонусов – 60-е место);
  • низкие государственные расходы на одного ученика/студента (738 240 тенге, или 1 538 долларов в год – 54-е место);
  • слабое знание языков (53-е место).

И все же Казахстан в Мировом рейтинге талантов обгоняет Китай (38-е место), Италию (41), Катар (42), Японию (43), ЮАР (55) и Турцию (57).

IMD World Talent Ranking – Мировой рейтинг талантов, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:56

IMD World Talent Ranking – Мировой рейтинг талантов. Фото: imd.org

IMD World Talent Ranking – Мировой рейтинг талантов, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:56

IMD World Talent Ranking – Мировой рейтинг талантов. Фото: imd.org

Лучшие страны в рейтинге такие:

  1. Швейцария (100 баллов);
  2. Сингапур (85,65);
  3. Люксембург (81,69);
  4. Швеция (81,02);
  5. Дания (78,49);
  6. Исландия (77,94);
  7. Норвегия (77,92);
  8. Нидерланды (77,88);
  9. Австрия (77,17);
  10. ОАЭ (71,06).

Интересно, что Дания добилась хороших результатов, сделав упор на равные возможности для всего общества, а Люксембург ускорил рост за счет устойчивых инвестиций.

Что касается лидера рейтинга – Швейцарии, то эта страна много лет демонстрирует отличные результаты по достижению баланса между развитием местных талантов, привлечением зарубежных и их удержанием.

Ранее мы рассказали, каким будет рынок труда Казахстана в 2030 году.

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