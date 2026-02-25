#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Финансы

Почему в 2026 году растут рынки развивающихся стран, и как это отражается на Казахстане

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:11 Фото: pexels
В начале 2026 года развивающиеся рынки уверенно обгоняют акции США по доходности, и инвесторы все активнее перераспределяют капитал в пользу стран с формирующейся экономикой. Казахстан входит в число тех, кого этот тренд касается напрямую, сообщает Zakon.kz.

Новые лидеры

С начала года широкий индекс MSCI Emerging Markets прибавил почти 13%. Речь идет о биржевом показателе, который отражает динамику акций крупнейших компаний из десятков развивающихся стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Турцию, Южную Африку, Казахстан и др. Проще говоря, это "средняя температура" фондовых рынков развивающегося мира.

Это один из лучших результатов среди крупных классов активов. Более того, за последние два месяца относительное превосходство этого индекса над S&P 500 стало самым сильным с 2008 года, – отмечает экономический обозреватель Пьеро Чингари.

За 12 месяцев разрыв в доходности между развивающимися рынками и американским фондовым рынком расширился примерно до 25 процентных пунктов – максимальный показатель с 2010 года.

При этом рост носит не локальный, а системный характер. Рынки развивающихся стран завершили в плюсе 13 из последних 14 месяцев и девять недель подряд. Это уже не краткосрочный всплеск, а формирование устойчивого тренда.

Деньги идут вслед за доходностью

Ралли поддерживается не только ростом котировок, но и притоком капитала. В январе 2026 года крупнейший ETF на развивающиеся рынки привлек более 4 млрд долларов – лучший результат за десятилетие.

Значительные объемы средств направляются в Южную Корею, Бразилию, Перу, Таиланд и Турцию. Это говорит о том, что институциональные инвесторы целенаправленно увеличивают долю активов развивающихся стран в своих портфелях, а не просто спекулируют на отдельных историях.

Важно и то, что притоки диверсифицированы. Азия выигрывает за счет вовлеченности в цепочки поставок оборудования для искусственного интеллекта, Латинская Америка – за счет сырьевых рынков, Турция и Таиланд – благодаря улучшению финансовых условий и циклическому восстановлению.

Ротация из американского техсектора

Один из ключевых факторов – усталость инвесторов от перегруженного американского технологического рынка. Многолетняя концентрация капитала в акциях крупнейших IT-компаний привела к высоким оценкам и росту чувствительности к любым новостям.

Тема искусственного интеллекта, которая ранее подогревала котировки, теперь начала играть и обратную роль. Инвесторы опасаются, что ИИ может разрушить привычные бизнес-модели в софтверном секторе.

Развивающиеся рынки, напротив, входили в 2026 год с заметным дисконтом по оценкам. Это делает их более привлекательными на фоне поиска недооцененных активов.

Слабость доллара как дополнительный стимул

Еще один важный фактор – валютная динамика. Индекс доллара приблизился к пробою долгосрочного восходящего тренда, а ожидания снижения ставок ФРС усиливают давление на американскую валюту.

Для развивающихся рынков слабый доллар означает более мягкие финансовые условия, удешевление обслуживания долга и рост привлекательности активов в национальных валютах.

Кроме того, центральные банки разных стран постепенно диверсифицируют резервы в пользу золота, а хронический торговый дефицит США увеличивает глобальное предложение долларов. Все это работает в пользу активов развивающихся экономик.

Где здесь Казахстан?

Казахстанский тенге в 2026 году демонстрирует редкую для развивающихся рынков стабильность. По оценкам зарубежных аналитиков, на рынках EM сформировался самый длительный период "валютного спокойствия" почти за два десятилетия.

Волатильность валют развивающихся стран, в том числе и тенге, сейчас ниже, чем у валют стран G7 - это рекорд стабильности с 2000 года.

Для Казахстана это означает благоприятное окно возможностей. Тенге становится более предсказуемым инструментом для международных расчетов и инвестиций.

Одним из ключевых факторов остается стратегия кэрри-трейд. Инвесторы занимают средства в валютах с низкими ставками и вкладывают их в страны с высокой доходностью.

Казахстан здесь выглядит привлекательно по нескольким причинам:

  • базовая ставка Национального банка значительно выше ставок США и Европы;
  • стабильные котировки на энергоносители поддерживают платежный баланс;
  • Нацбанк РК начал цикл ужесточения политики раньше ФРС, создав запас прочности.

Еще осенью 2025 года Bank of America отмечал, что тенге входит в тройку наиболее привлекательных валют в регионе EEMEA по доходности.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Ралли на рынках развивающихся стран в 2026 году – это признак глубокого сдвига в глобальных потоках капитала, – считает эксперт.

После десятилетия доминирования американских акций инвесторы все активнее расширяют географию вложений. Для Казахстана это создает возможности, но и накладывает ответственность: устойчивость тенге и интерес к активам страны во многом зависят от сохранения макрофинансовой дисциплины.

Если текущий тренд сохранится, Казахстан может оказаться среди бенефициаров новой фазы глобального перераспределения капитала.

В конце добавим, что за последние 6 месяцев национальная валюта РК укрепилась к доллару США более чем на на 8,3 – с 541 до 496,8 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран
19:23, 25 февраля 2026
Новые рейсы из Казахстана откроют сразу в несколько стран
Что произошло на фондовом рынке Казахстана в первом квартале 2025 года
18:01, 21 апреля 2025
Что произошло на фондовом рынке Казахстана в первом квартале 2025 года
Астролог раскрыла даты рождения, которым не повезет с деньгами в 2026-м
19:32, 09 декабря 2025
Астролог раскрыла даты рождения, которым не повезет с деньгами в 2026-м
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: