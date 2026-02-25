Почему в 2026 году растут рынки развивающихся стран, и как это отражается на Казахстане

В начале 2026 года развивающиеся рынки уверенно обгоняют акции США по доходности, и инвесторы все активнее перераспределяют капитал в пользу стран с формирующейся экономикой. Казахстан входит в число тех, кого этот тренд касается напрямую, сообщает Zakon.kz.

Новые лидеры

С начала года широкий индекс MSCI Emerging Markets прибавил почти 13%. Речь идет о биржевом показателе, который отражает динамику акций крупнейших компаний из десятков развивающихся стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Турцию, Южную Африку, Казахстан и др. Проще говоря, это "средняя температура" фондовых рынков развивающегося мира.

Это один из лучших результатов среди крупных классов активов. Более того, за последние два месяца относительное превосходство этого индекса над S&P 500 стало самым сильным с 2008 года, – отмечает экономический обозреватель Пьеро Чингари.

За 12 месяцев разрыв в доходности между развивающимися рынками и американским фондовым рынком расширился примерно до 25 процентных пунктов – максимальный показатель с 2010 года.

При этом рост носит не локальный, а системный характер. Рынки развивающихся стран завершили в плюсе 13 из последних 14 месяцев и девять недель подряд. Это уже не краткосрочный всплеск, а формирование устойчивого тренда.

Деньги идут вслед за доходностью

Ралли поддерживается не только ростом котировок, но и притоком капитала. В январе 2026 года крупнейший ETF на развивающиеся рынки привлек более 4 млрд долларов – лучший результат за десятилетие.

Значительные объемы средств направляются в Южную Корею, Бразилию, Перу, Таиланд и Турцию. Это говорит о том, что институциональные инвесторы целенаправленно увеличивают долю активов развивающихся стран в своих портфелях, а не просто спекулируют на отдельных историях.

Важно и то, что притоки диверсифицированы. Азия выигрывает за счет вовлеченности в цепочки поставок оборудования для искусственного интеллекта, Латинская Америка – за счет сырьевых рынков, Турция и Таиланд – благодаря улучшению финансовых условий и циклическому восстановлению.

Ротация из американского техсектора

Один из ключевых факторов – усталость инвесторов от перегруженного американского технологического рынка. Многолетняя концентрация капитала в акциях крупнейших IT-компаний привела к высоким оценкам и росту чувствительности к любым новостям.

Тема искусственного интеллекта, которая ранее подогревала котировки, теперь начала играть и обратную роль. Инвесторы опасаются, что ИИ может разрушить привычные бизнес-модели в софтверном секторе.

Развивающиеся рынки, напротив, входили в 2026 год с заметным дисконтом по оценкам. Это делает их более привлекательными на фоне поиска недооцененных активов.

Слабость доллара как дополнительный стимул

Еще один важный фактор – валютная динамика. Индекс доллара приблизился к пробою долгосрочного восходящего тренда, а ожидания снижения ставок ФРС усиливают давление на американскую валюту.

Для развивающихся рынков слабый доллар означает более мягкие финансовые условия, удешевление обслуживания долга и рост привлекательности активов в национальных валютах.

Кроме того, центральные банки разных стран постепенно диверсифицируют резервы в пользу золота, а хронический торговый дефицит США увеличивает глобальное предложение долларов. Все это работает в пользу активов развивающихся экономик.

Где здесь Казахстан?

Казахстанский тенге в 2026 году демонстрирует редкую для развивающихся рынков стабильность. По оценкам зарубежных аналитиков, на рынках EM сформировался самый длительный период "валютного спокойствия" почти за два десятилетия.

Волатильность валют развивающихся стран, в том числе и тенге, сейчас ниже, чем у валют стран G7 - это рекорд стабильности с 2000 года.

Для Казахстана это означает благоприятное окно возможностей. Тенге становится более предсказуемым инструментом для международных расчетов и инвестиций.

Одним из ключевых факторов остается стратегия кэрри-трейд. Инвесторы занимают средства в валютах с низкими ставками и вкладывают их в страны с высокой доходностью.

Казахстан здесь выглядит привлекательно по нескольким причинам:

базовая ставка Национального банка значительно выше ставок США и Европы;

стабильные котировки на энергоносители поддерживают платежный баланс;

Нацбанк РК начал цикл ужесточения политики раньше ФРС, создав запас прочности.

Еще осенью 2025 года Bank of America отмечал, что тенге входит в тройку наиболее привлекательных валют в регионе EEMEA по доходности.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Ралли на рынках развивающихся стран в 2026 году – это признак глубокого сдвига в глобальных потоках капитала, – считает эксперт.

После десятилетия доминирования американских акций инвесторы все активнее расширяют географию вложений. Для Казахстана это создает возможности, но и накладывает ответственность: устойчивость тенге и интерес к активам страны во многом зависят от сохранения макрофинансовой дисциплины.

Если текущий тренд сохранится, Казахстан может оказаться среди бенефициаров новой фазы глобального перераспределения капитала.

В конце добавим, что за последние 6 месяцев национальная валюта РК укрепилась к доллару США более чем на на 8,3 – с 541 до 496,8 тенге.