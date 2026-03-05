#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Финансы

Аналитики США отметили успехи Казахстана в снижении темпов инфляции

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 13:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года снизилась до 11,7% после 12,2% месяцем ранее. Этот показатель оказался ниже ожиданий мировых аналитиков. Как оценивают международные эксперты усилия страны по обузданию инфляции, в материале Zakon.kz.

Ниже консенсуса

Экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs представил анализ последних данных по инфляции в Казахстане. Согласно опубликованной статистике, годовая инфляция снизилась на 0,5 процентного пункта – до 11,7%.

Этот показатель оказался немного выше прогноза самого банка – 11,6%, однако ниже консенсус-ожиданий рынка на уровне 11,8% (консенсус здесь – это усредненный прогноз нескольких аналитических компаний и банков).

Снижение годового темпа аналитики объясняют главным образом "эффектом большой базы": если год назад цены росли особенно быстро, то при сравнении с тем периодом текущая инфляция выглядит ниже.

Разумное отношение к деньгам

Структура инфляции остается неоднородной. По оценке аналитиков, продовольственная инфляция не сдается, но ценовое давление в сегменте базовых товаров снизилось. Одним из факторов снижения стало укрепление валютного курса.

Отдельно аналитики обратили внимание на влияние повышения налога на добавленную стоимость. Ожидалось, что рост НДС окажет более сильное давление на цены. Однако фактический эффект оказался слабее.

По мнению экспертов, это может говорить о более разумном подходе казахстанцев к деньгам и постепенном охлаждении потребительского спроса.

"Домохозяйства начинают осторожнее тратить деньги, что ограничивает возможности бизнеса повышать цены".Goldman Sachs

Также одной из причин происходящего в банке называют жесткую денежно-кредитную политику – решения НБРК по процентным ставкам и регулированию денежной массы. Когда политика становится жестче, кредиты дорожают, банки выдают их осторожнее, а потребительская активность постепенно снижается.

В Казахстане это уже привело к замедлению роста кредитования, что начинает ограничивать рост потребления и снижать инфляционное давление со стороны спроса.

Что толкает цены вверх

Фото: Goldman Sachs

На графике показана динамика инфляции в Казахстане с 2011 по 2026 год. Темно-синяя линия отражает общую инфляцию, голубая – цены на продукты и напитки, серая – непродовольственные товары, красная – услуги. В 2011-2019 годах инфляция в целом держалась в диапазоне примерно до 8%, хотя отдельные всплески наблюдались в продовольственном сегменте. В 2022-2023 годах произошел резкий скачок цен: продовольственная инфляция поднималась выше 25%, а общая инфляция превышала 20%. Начиная с 2024 года темпы роста цен постепенно снижаются, однако инфляция услуг остается сравнительно устойчивой, что указывает на сохраняющееся давление со стороны внутреннего спроса.

Прогноз пересмотрен в пользу Казахстана

С учетом более слабого эффекта от повышения НДС аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз инфляции.

"Учитывая более слабую передачу повышения НДС, чем предполагалось ранее, мы снизили прогноз инфляции на конец 2026 года с 10,8% г/г до 10,2% г/г, что по-прежнему значительно ниже консенсуса".Goldman Sachs

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что выводы аналитиков Goldman Sachs во многом совпадают с динамикой внутреннего спроса в экономике Казахстана.

По его словам, ключевая проблема инфляции связана не столько с предложением товаров, сколько с чрезмерно сильным потребительским спросом, который в последние годы активно поддерживался кредитованием.

"Как я не раз уже писал, ключевая проблема инфляции в Казахстане лежит не столько в предложении, сколько в чрезмерно сильном внутреннем спросе, во многом поддержанном кредитным плечом. Потребительское кредитование в последние годы росло двузначными темпами, что создавало устойчивый импульс для потребления и, соответственно, для роста цен. Проще говоря, большое количество потребкредитов бегало за ограниченным числом товаров".Эльдар Шамсутдинов

Когда условия кредитования начинают ужесточаться, инфляционная динамика постепенно разворачивается вниз. По словам Шамсутдинова, сейчас финансовые условия в экономике Казахстана остаются умеренно мягкими, однако уже приближаются к нейтральным значениям.

"Замедление кредитной экспансии и более жесткая денежно-кредитная политика постепенно охлаждают спрос, что и начинает отражаться в динамике инфляции".Эльдар Шамсутдинов

Аналитики Goldman Sachs считают, что если инфляционное давление продолжит ослабевать, это может убедить регулятора в устойчивости процесса дезинфляции. В таком случае Национальный банк может перейти к умеренному снижению базовой ставки уже во втором квартале.

Вчера министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на экономике Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота
13:56, 02 марта 2026
Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота
Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год
12:14, 30 марта 2023
Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год
Инфляция в январе составила 12,2%: растут цены на топливо
13:05, 02 февраля 2026
Инфляция в январе составила 12,2%: растут цены на топливо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ивуарийский вингер перешёл в "Иртыш": подробности
14:51, Сегодня
Ивуарийский вингер перешёл в "Иртыш": подробности
Чемпион мира из Казахстана принял сенсационное решение
14:40, Сегодня
Чемпион мира из Казахстана принял сенсационное решение
Казахстан узнал хорошие новости в обновлённом рейтинге УЕФА
14:20, Сегодня
Казахстан узнал хорошие новости в обновлённом рейтинге УЕФА
Автор исторического успеха на чемпионате мира возглавит сборную Казахстана
14:00, Сегодня
Автор исторического успеха на чемпионате мира возглавит сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: