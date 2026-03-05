Аналитики США отметили успехи Казахстана в снижении темпов инфляции

Годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года снизилась до 11,7% после 12,2% месяцем ранее. Этот показатель оказался ниже ожиданий мировых аналитиков. Как оценивают международные эксперты усилия страны по обузданию инфляции, в материале Zakon.kz.

Ниже консенсуса

Экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs представил анализ последних данных по инфляции в Казахстане. Согласно опубликованной статистике, годовая инфляция снизилась на 0,5 процентного пункта – до 11,7%.

Этот показатель оказался немного выше прогноза самого банка – 11,6%, однако ниже консенсус-ожиданий рынка на уровне 11,8% (консенсус здесь – это усредненный прогноз нескольких аналитических компаний и банков).

Снижение годового темпа аналитики объясняют главным образом "эффектом большой базы": если год назад цены росли особенно быстро, то при сравнении с тем периодом текущая инфляция выглядит ниже.

Разумное отношение к деньгам

Структура инфляции остается неоднородной. По оценке аналитиков, продовольственная инфляция не сдается, но ценовое давление в сегменте базовых товаров снизилось. Одним из факторов снижения стало укрепление валютного курса.

Отдельно аналитики обратили внимание на влияние повышения налога на добавленную стоимость. Ожидалось, что рост НДС окажет более сильное давление на цены. Однако фактический эффект оказался слабее.

По мнению экспертов, это может говорить о более разумном подходе казахстанцев к деньгам и постепенном охлаждении потребительского спроса.

"Домохозяйства начинают осторожнее тратить деньги, что ограничивает возможности бизнеса повышать цены". Goldman Sachs

Также одной из причин происходящего в банке называют жесткую денежно-кредитную политику – решения НБРК по процентным ставкам и регулированию денежной массы. Когда политика становится жестче, кредиты дорожают, банки выдают их осторожнее, а потребительская активность постепенно снижается.

В Казахстане это уже привело к замедлению роста кредитования, что начинает ограничивать рост потребления и снижать инфляционное давление со стороны спроса.

Что толкает цены вверх

Фото: Goldman Sachs

На графике показана динамика инфляции в Казахстане с 2011 по 2026 год. Темно-синяя линия отражает общую инфляцию, голубая – цены на продукты и напитки, серая – непродовольственные товары, красная – услуги. В 2011-2019 годах инфляция в целом держалась в диапазоне примерно до 8%, хотя отдельные всплески наблюдались в продовольственном сегменте. В 2022-2023 годах произошел резкий скачок цен: продовольственная инфляция поднималась выше 25%, а общая инфляция превышала 20%. Начиная с 2024 года темпы роста цен постепенно снижаются, однако инфляция услуг остается сравнительно устойчивой, что указывает на сохраняющееся давление со стороны внутреннего спроса.

Прогноз пересмотрен в пользу Казахстана

С учетом более слабого эффекта от повышения НДС аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз инфляции.

"Учитывая более слабую передачу повышения НДС, чем предполагалось ранее, мы снизили прогноз инфляции на конец 2026 года с 10,8% г/г до 10,2% г/г, что по-прежнему значительно ниже консенсуса". Goldman Sachs

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что выводы аналитиков Goldman Sachs во многом совпадают с динамикой внутреннего спроса в экономике Казахстана.

По его словам, ключевая проблема инфляции связана не столько с предложением товаров, сколько с чрезмерно сильным потребительским спросом, который в последние годы активно поддерживался кредитованием.

"Как я не раз уже писал, ключевая проблема инфляции в Казахстане лежит не столько в предложении, сколько в чрезмерно сильном внутреннем спросе, во многом поддержанном кредитным плечом. Потребительское кредитование в последние годы росло двузначными темпами, что создавало устойчивый импульс для потребления и, соответственно, для роста цен. Проще говоря, большое количество потребкредитов бегало за ограниченным числом товаров". Эльдар Шамсутдинов

Когда условия кредитования начинают ужесточаться, инфляционная динамика постепенно разворачивается вниз. По словам Шамсутдинова, сейчас финансовые условия в экономике Казахстана остаются умеренно мягкими, однако уже приближаются к нейтральным значениям.

"Замедление кредитной экспансии и более жесткая денежно-кредитная политика постепенно охлаждают спрос, что и начинает отражаться в динамике инфляции". Эльдар Шамсутдинов

Аналитики Goldman Sachs считают, что если инфляционное давление продолжит ослабевать, это может убедить регулятора в устойчивости процесса дезинфляции. В таком случае Национальный банк может перейти к умеренному снижению базовой ставки уже во втором квартале.

Вчера министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на экономике Казахстана.