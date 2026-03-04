Жумангарин о влиянии ближневосточного конфликта на экономику Казахстана: Нам нужна стабильность

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 4 марта 2026 года рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на экономике Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что в целом в мире наблюдается нестабильность.

"Конфликт между Россией и Украиной идет уже достаточно давно, логистика, с учетом конфликта, уже выстроена. Что касается Персидского залива, логистика в этом направлении не была превалирующей на самом деле. Мы очень редко пользовались портами Персидского залива. Да, отправки были, но не такие, чтобы что-то определяли, поскольку достаточно тяжело туда идти. Это связано, во-первых, с состоянием инфраструктуры – достаточно длинный транзит, хотя расстояние, вроде, короткое, но надо пройти через две страны. Поэтому на логистике я не думаю, что каким-то образом будет отражаться", – сказал он.

Между тем, по его словам, колебания нефти будут отражаться на курсе.

"Волатильность курса – не есть хорошо. Это вопрос, который мы рассматриваем вместе с Национальным банком. Если (цена на. – Прим. ред.) нефть будет расти, обычно деньги укрепляются. Но вопрос не в том, укрепится тенге или нет, вопрос в волатильности: она всегда подразумевает нервозность, а нам нужна стабильность для развития экономики. Мы анонсировали новую проактивную экономическую политику. Мы капитализировали наш холдинг "Байтерек". Уже определили перечень больших проектов. Эта работа сейчас идет. Я считаю, что мы правильно двигаемся, и нам, кроме стабильности, ничего не надо", – пояснил Серик Жумангарин.

3 марта 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев заявил, что маршрут "Север – Юг" остается стратегическим приоритетом для Казахстана, при этом в направлении Персидского залива грузоотправители временно сдерживают объемы.