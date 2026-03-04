#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Экономика и бизнес

Жумангарин о влиянии ближневосточного конфликта на экономику Казахстана: Нам нужна стабильность

Флаги Ирана и Казахстана, флаги Ирана и Республики Казахстан, флаги Ирана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:43 Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 4 марта 2026 года рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на экономике Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что в целом в мире наблюдается нестабильность.

"Конфликт между Россией и Украиной идет уже достаточно давно, логистика, с учетом конфликта, уже выстроена. Что касается Персидского залива, логистика в этом направлении не была превалирующей на самом деле. Мы очень редко пользовались портами Персидского залива. Да, отправки были, но не такие, чтобы что-то определяли, поскольку достаточно тяжело туда идти. Это связано, во-первых, с состоянием инфраструктуры – достаточно длинный транзит, хотя расстояние, вроде, короткое, но надо пройти через две страны. Поэтому на логистике я не думаю, что каким-то образом будет отражаться", – сказал он.

Между тем, по его словам, колебания нефти будут отражаться на курсе.

"Волатильность курса – не есть хорошо. Это вопрос, который мы рассматриваем вместе с Национальным банком. Если (цена на. – Прим. ред.) нефть будет расти, обычно деньги укрепляются. Но вопрос не в том, укрепится тенге или нет, вопрос в волатильности: она всегда подразумевает нервозность, а нам нужна стабильность для развития экономики. Мы анонсировали новую проактивную экономическую политику. Мы капитализировали наш холдинг "Байтерек". Уже определили перечень больших проектов. Эта работа сейчас идет. Я считаю, что мы правильно двигаемся, и нам, кроме стабильности, ничего не надо", – пояснил Серик Жумангарин.

3 марта 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев заявил, что маршрут "Север – Юг" остается стратегическим приоритетом для Казахстана, при этом в направлении Персидского залива грузоотправители временно сдерживают объемы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Сколько налогов заплатили блогеры, рассказал Жумангарин
13:54, 05 марта 2025
Сколько налогов заплатили блогеры, рассказал Жумангарин
Жумангарин объяснил свои слова о наступлении непростых времен
14:27, 22 октября 2025
Жумангарин объяснил свои слова о наступлении непростых времен
В каком состоянии находится экономика Казахстана
17:53, 13 августа 2025
В каком состоянии находится экономика Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Сегодня
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Сегодня
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Сегодня
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Сегодня
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: