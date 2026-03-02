Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота
Год к году: снижение темпов во всех крупных сегментах
По данным БНС АСПиР РК, в годовом выражении продовольственные товары подорожали на 12,7% (в январе – 12,9%), непродовольственные – на 11,6% (11,7% месяцем ранее), платные услуги – на 10,8% против 12% в январе.
Наиболее заметное замедление произошло в секторе услуг – минус 1,2 процентного пункта за месяц. Именно этот сегмент ранее активно разгонял общий индекс цен.
Что подорожало, а что подешевело?
В годовом выражении (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в структуре казахстанской инфляции наблюдаются разнонаправленные векторы.
Среди продовольственных товаров подорожали:
- мясо и птица: 20,4%;
- колбасные изделия: 17,8%;
- безалкогольные напитки: 18,2%;
- хлеб и хлебобулочные изделия: 9,7%.
При этом овощи подешевели на 4,5%, что частично компенсировало продовольственное давление.
В непродовольственном сегменте подорожали:
- бензин: 16,4%;
- одежда: 10,1%;
- обувь:11,6%.
В сфере услуг:
- аренда жилья: 11,9%;
- электроэнергия: 8,5%;
- газ по распределительным сетям: 16,7%.
А вот холодная вода подешевела на 28,4%.
Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продовольственные товары – 5,339 п.п. из общего уровня 11,7%. Непродовольственные товары добавили 3,207 п.п., услуги – 3,204 п.п.
Статистика за месяц
В феврале 2026 года по сравнению с январем:
- продовольственные товары подорожали на 1,3%;
- непродовольственные – на 0,9%;
- услуги – на 1%.
Для сравнения, в феврале 2025 года услуги росли на 2,1% за месяц. Сейчас темпы вдвое ниже.
Общий месячный рост 1,1% сопоставим с февралем 2024 года (1,1%) и ниже февраля 2025 года (1,5%).
Регионы: разрыв сохраняется
Годовая инфляция по регионам (февраль 2026 к февралю 2025):
Самые высокие показатели:
- Северо-Казахстанская область – 14%;
- Область Улытау – 13,5%;
- Павлодарская область – 13,2%;
- Акмолинская область – 13,1%;
- Туркестанская область – 12,9%.
Самый низкий показатель среди крупных городов – в Астане: 9,7%, в Алматы – 11,5%, в Шымкенте – 11,6%.
В целом можно отметить, что февраль 2026 года дал первый позитивный сигнал и усилия кабмина и Нацбанка начали ощущаться. Инфляция остается двузначной, однако впервые за последние месяцы годовой показатель снизился. Замедление произошло по всем трем крупным сегментам – продовольствие, непродовольственные товары и услуги.
Напомним, что 10 февраля 2026 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.