Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота

Годовая инфляция в Казахстане в феврале 2026 года составила 11,7% против 12,2% в январе. По сравнению с февралем 2025 года рост цен замедлился на 0,5%, сообщает Zakon.kz.

Год к году: снижение темпов во всех крупных сегментах

По данным БНС АСПиР РК, в годовом выражении продовольственные товары подорожали на 12,7% (в январе – 12,9%), непродовольственные – на 11,6% (11,7% месяцем ранее), платные услуги – на 10,8% против 12% в январе.

Наиболее заметное замедление произошло в секторе услуг – минус 1,2 процентного пункта за месяц. Именно этот сегмент ранее активно разгонял общий индекс цен.

Что подорожало, а что подешевело?

В годовом выражении (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в структуре казахстанской инфляции наблюдаются разнонаправленные векторы.

Среди продовольственных товаров подорожали:

мясо и птица: 20,4%;

колбасные изделия: 17,8%;

безалкогольные напитки: 18,2%;

хлеб и хлебобулочные изделия: 9,7%.

При этом овощи подешевели на 4,5%, что частично компенсировало продовольственное давление.

В непродовольственном сегменте подорожали:

бензин: 16,4%;

одежда: 10,1%;

обувь:11,6%.

В сфере услуг:

аренда жилья: 11,9%;

электроэнергия: 8,5%;

газ по распределительным сетям: 16,7%.

А вот холодная вода подешевела на 28,4%.

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продовольственные товары – 5,339 п.п. из общего уровня 11,7%. Непродовольственные товары добавили 3,207 п.п., услуги – 3,204 п.п.

Статистика за месяц

В феврале 2026 года по сравнению с январем:

продовольственные товары подорожали на 1,3%;

непродовольственные – на 0,9%;

услуги – на 1%.

Для сравнения, в феврале 2025 года услуги росли на 2,1% за месяц. Сейчас темпы вдвое ниже.

Общий месячный рост 1,1% сопоставим с февралем 2024 года (1,1%) и ниже февраля 2025 года (1,5%).

Регионы: разрыв сохраняется

Годовая инфляция по регионам (февраль 2026 к февралю 2025):

Самые высокие показатели:

Северо-Казахстанская область – 14%;

Область Улытау – 13,5%;

Павлодарская область – 13,2%;

Акмолинская область – 13,1%;

Туркестанская область – 12,9%.

Самый низкий показатель среди крупных городов – в Астане: 9,7%, в Алматы – 11,5%, в Шымкенте – 11,6%.

В целом можно отметить, что февраль 2026 года дал первый позитивный сигнал и усилия кабмина и Нацбанка начали ощущаться. Инфляция остается двузначной, однако впервые за последние месяцы годовой показатель снизился. Замедление произошло по всем трем крупным сегментам – продовольствие, непродовольственные товары и услуги.

Напомним, что 10 февраля 2026 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.