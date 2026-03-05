#Референдум-2026
Финансы

ОПЕК+ увеличит добычу, но ужесточит контроль за перепроизводством

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:19 Фото: freepik
Восемь стран соглашения ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в апреле 2026 года, одновременно усилив контроль за выполнением квот. Решение принято на фоне роста нефтяных цен и напряженности вокруг Ормузского пролива, сообщает Zakon.kz.

Альянс осторожно возвращает добычу

Согласно опубликованным данным ОПЕК, в апреле 2026 года восемь стран смогут увеличить совокупную добычу примерно на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом. Рост будет происходить постепенно и с учетом обязательств по компенсации ранее превышенных объемов производства.

Речь идет о странах, которые с 2023 года добровольно ограничивали добычу сверх основной сделки, в частности, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман.

Параллельно альянс продолжает требовать от стран выполнения обязательств по компенсации перепроизводства. Согласно обновленному графику, общий объем таких сокращений для четырех стран – Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана – увеличится с 727 тыс. баррелей в сутки в феврале до 850 тыс. баррелей в сутки к июню 2026 года.

Фактически это означает, что страны, ранее превысившие квоты, должны постепенно сократить добычу дополнительно, чтобы вернуть баланс соглашения.

Фото: Zakon.kz

Почему ОПЕК действует осторожно

Решение о постепенном увеличении добычи было принято на виртуальной встрече восьми стран 1 марта. Участники отметили устойчивые экономические перспективы и относительно низкие мировые запасы нефти.

Одновременно альянс подчеркнул, что сохраняет гибкость и готов при необходимости приостановить увеличение добычи или даже вернуться к дополнительным ограничениям.

Такая осторожность объясняется текущей ситуацией на нефтяном рынке. Рост напряженности на Ближнем Востоке усиливает риски перебоев поставок через Ормузский пролив – ключевой маршрут мировой торговли нефтью.

Нефть растет на фоне геополитики

На фоне геополитических рисков котировки нефти заметно выросли: нефть марки Brent торгуется в диапазоне 83-84 доллара за баррель. За последние сутки цены выросли более чем на 3%, а за неделю – почти на 19%.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, цены на нефть держатся на фоне сообщений о том, что Иран тайно обратился к США с инициативой начать мирные переговоры, хотя иранские власти впоследствии это опровергли. Рост цены ограничен в связи с обещаниями администрации Трампа обеспечить защиту танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

Фото: Zakon.kz

Дополнительное давление на рынок создают риски для морских перевозок. По оценке страхового брокера Marsh McLennan, стоимость страхования судов может вырасти на 50-100% на фоне угрозы атак на нефтяные танкеры, сообщил NBC News.

Все новости по теме конфликта в Персидском заливе можно прочитать здесь.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Ошибка в тексте: