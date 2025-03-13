Цены на нефть падают: ОПЕК наращивает добычу

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала мартовский отчет, который подчеркивает стабильный рост мирового спроса на нефть и дисбаланс вызовов в соблюдении квот на добычу среди стран ОПЕК+, сообщает Zakon.kz.

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Согласно прогнозам, глобальный спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, достигнув 105,2 млн б/с, а в 2026 году – 106,63 млн б/с. Основной прирост будет обеспечен странами Азии, такими как Китай и Индия, а также Ближним Востоком и Латинской Америкой.

Спрос в странах ОЭСР останется более сдержанным, увеличившись всего на 110 тыс. б/с в 2025 году. В то же время предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, также возрастет на 1 млн б/с в 2025 и 2026 годах благодаря США, Бразилии, Канаде и Казахстану.

Февральская добыча нефти странами ОПЕК+ выросла на 363 тыс. б/с, до 41,01 млн б/с, при этом Казахстан стал лидером этого роста. Однако превышение квот некоторыми странами вызывает вопросы о соблюдении договоренностей внутри альянса.

Фото: по данным opec.org

Казахстан: лидер роста добычи нефти в ОПЕК+

Казахстан вновь оказался в центре внимания мирового нефтяного рынка благодаря рекордным объемам добычи. В феврале 2025 года страна произвела 1,767 млн б/с нефти – значительно выше установленной квоты ОПЕК+ в размере 1,468 млн б/с. Рост добычи был обеспечен расширением мощностей на крупнейшем месторождении Тенгиз при участии Chevron.

Несмотря на превышение квот, Министерство энергетики Казахстана заверило о приверженности соглашению ОПЕК+. Ведомство заявило о планах компенсировать избыточную добычу к сентябрю 2025 года. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, обсуждаются меры по снижению производства в марте, апреле и мае для достижения целевых показателей.

"Увеличение объемов добычи связано с тестовым запуском нашего проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз. Согласно нашим планам, выход на полную мощность ожидается во второй половине текущего года. Это дает нам определенный простор для управления данным риском". Алмасадам Саткалиев

По словам министра, в ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Минэнерго РК провело консультации с участниками международных консорциумов и поставило перед акционерами задачу по снижению объемов добычи нефти в Казахстане.

Фото: по данным opec.org

Как на решение ОПЕК отреагировал рынок?

Цены на нефть продолжили падение после того, как ОПЕК+ подтвердила постепенное увеличение добычи. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,26%, до 69,5 доллара за баррель, в 01:00 13 марта 2025 года по Астане, в то время как американская сырая нефть марки WTI упала на 1,16%, до 67,58 доллара за баррель. На данный момент цена на нефть Brent составляет 70,9 доллара за баррель.

Ранее мы сообщали, что за последние 10 месяцев цена нефти Brent снизилась почти на 28%.