Нефть дорожает: Казахстан и ОПЕК+ возвращают на рынок часть добычи

Цены на нефть продемонстрировали рост после того, как ключевые страны – участницы соглашения ОПЕК+ объявили о своем решении восстановить добычу гораздо более медленными темпами, чем ожидалось, сообщает Zakon.kz.

Добровольная коррекция

Восемь государств, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, подтвердили приверженность рыночной стабильности и решили скорректировать объем добычи на 137 тысяч баррелей в сутки.

Немедленная реакция рынка подтвердила влияние этого осторожного подхода: на момент публикации баррель эталонной нефти Brent торгуется на уровне 65,22 доллара, показав рост 1,07% за сутки. Однако более широкая перспектива отражает предыдущее давление на цены: за месяц котировки снизились на 0,37%, а за год падение составило 16,44%.

Важное решение, принятое на виртуальной встрече стран ОПЕК+ 5 октября 2025 года, вступает в силу с ноября. Оно является лишь небольшой частью от добровольных корректировок в объеме 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено еще в апреле 2023 года.

"Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночную конъюнктуру, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность принятия осторожного подхода и сохранения полной гибкости для приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее реализованные добровольные корректировки на 2,2 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в ноябре 2023 года". Из пресс-релиза ОПЕК+

Фото: Zakon.kz

Россия против Саудовской Аравии

Как утверждает Reuters со ссылкой на информированные источники, решение стало результатом сложного компромисса внутри альянса. Инициатором предложения о минимальном увеличении добычи на 137 тыс. баррелей в сутки выступила Россия.

В то же время Саудовская Аравия предлагала более значительные варианты наращивания объемов, которые могли бы быстрее вернуть баррели на рынок: на 274 тыс., 411 тыс. и даже 548 тыс. баррелей в сутки.

Итоговое решение о медленном шаге подчеркивает, что в альянсе возобладала позиция, нацеленная на максимально консервативный подход к балансировке рынка и поддержанию высоких цен.

Именно осторожность ОПЕК+ стала основным катализатором роста цен. Утвержденный прирост в 137 тыс. б/с на ноябрь фактически соответствует увеличению, утвержденному на октябрь, и значительно меньше того, что ожидали некоторые участники рынка (до 500 тыс. б/с). Перспектива столь масштабного возврата баррелей на рынок на прошлой неделе привела к распродажам. В пресс-релизе ОПЕК также отмечается, что 1,65 млн баррелей в сутки могут быть возвращены частично или полностью, в зависимости от изменения рыночных условий.

Фото: Zakon.kz

Перспективы для участников

Для всех стран-участниц, включая Казахстан, чья экономика сильно зависит от экспорта углеводородов, подтверждение приверженности рыночной стабильности имеет ключевое значение.

Цель ОПЕК+ состоит в том, чтобы сбалансировать предложение нефти с мировым потреблением, основываясь на "здоровых основах нефтяного рынка" и "устойчивых перспективах мировой экономики".

Восемь стран будут проводить ежемесячные встречи для анализа ситуации, контроля соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 2 ноября 2025 года.

Ранее мы сообщили, что 3 октября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.