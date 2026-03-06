Сохранить или повысить? Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке

Сегодня, 6 марта 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение о сохранении базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявила пресс-служба монетарного регулятора:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции".

Отмечается, что более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Нацбанка 11 марта.

"Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12:00 по времени Астаны", – добавили в пресс-службе НБК.

Предыдущее решение по базовой ставке было объявлено 23 января 2026 года. Тогда Нацбанк тоже сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.