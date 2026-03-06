#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Финансы

Сохранить или повысить? Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 6 марта 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение о сохранении базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявила пресс-служба монетарного регулятора:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции".

Отмечается, что более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Нацбанка 11 марта.

"Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12:00 по времени Астаны", – добавили в пресс-службе НБК.

Предыдущее решение по базовой ставке было объявлено 23 января 2026 года. Тогда Нацбанк тоже сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
12:00, 05 июня 2025
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
12:00, 29 августа 2025
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
Нацбанк принял решение по базовой ставке
12:01, 17 января 2025
Нацбанк принял решение по базовой ставке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
12:16, Сегодня
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
12:07, Сегодня
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
11:44, Сегодня
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
11:20, Сегодня
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: