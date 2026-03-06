Прогноз Нацбанка по ценам на нефть и инфляции: как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Казахстан

6 марта 2026 года опубликованы ключевые параметры прогноза Национального банка Казахстана (НБК) по базовому сценарию, сообщает Zakon.kz.

Из релиза Нацбанка следует, что годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе – 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам – 11,6% (11,7%), платным услугам – 10,8% (12%).

"Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер правительства и Национального банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное". Пресс-служба НБК

При этом месячная инфляция, как отмечается, в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед снизились (в феврале – 13,7%), оставаясь при этом повышенными и волатильными. Февральские ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год снизились до 10,0% (в январе –10,8%).

Также сообщается, что мировые цены на продовольствие продолжают замедляться. Снижение цен сохраняется по молочной продукции и сахару. Рост мировых цен был зафиксирован по зерновым и растительным маслам.

В РФ инфляция остается повышенной, достижение таргета ожидается к 2027 году. В ЕС рост цен остается стабильно низким. В США инфляция приближается к цели в условиях взвешенной политики ФРС.

Фото: пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, в рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В дальнейшем предполагается постепенное снижение цены нефти до уровня около 60 долларов за баррель исходя из баланса мирового спроса и предложения. Согласно прогнозу, в среднем в 2026 году она составит 66,3 долларов за баррель и стабилизируется на уровне около 60 долларов в последующие годы.

Прогноз инфляции на 2026 год, как добавили в НБК, уточнен в сторону снижения.

Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Нацбанка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.

Подчеркивается, что проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС.

Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен.

Прогноз роста ВВП на 2026 год, как отметили в Нацбанке, сохранен в диапазоне 3,5-4,5%.

На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.

В Нацбанке заверили, что продолжат оценивать темпы снижения инфляции, динамику внутреннего спроса, фактическое исполнение фискальной консолидации и качество реализации квазифискального стимулирования. Также будет проводиться мониторинг эффективности мер по контролю инфляции совместно с правительством, динамики цен на ЖКУ и ГСМ и продолжающейся адаптации населения и бизнеса к налоговой реформе.

"При устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировалось". Пресс-служба НБК

Ранее Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Отмечалось, что более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе НБК 11 марта 2026 года.