#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Финансы

Прогноз Нацбанка по ценам на нефть и инфляции: как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Казахстан

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
6 марта 2026 года опубликованы ключевые параметры прогноза Национального банка Казахстана (НБК) по базовому сценарию, сообщает Zakon.kz.

Из релиза Нацбанка следует, что годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе – 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам – 11,6% (11,7%), платным услугам – 10,8% (12%).

"Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер правительства и Национального банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное".Пресс-служба НБК

При этом месячная инфляция, как отмечается, в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед снизились (в феврале – 13,7%), оставаясь при этом повышенными и волатильными. Февральские ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год снизились до 10,0% (в январе –10,8%).

Также сообщается, что мировые цены на продовольствие продолжают замедляться. Снижение цен сохраняется по молочной продукции и сахару. Рост мировых цен был зафиксирован по зерновым и растительным маслам.

В РФ инфляция остается повышенной, достижение таргета ожидается к 2027 году. В ЕС рост цен остается стабильно низким. В США инфляция приближается к цели в условиях взвешенной политики ФРС.

Фото: пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, в рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В дальнейшем предполагается постепенное снижение цены нефти до уровня около 60 долларов за баррель исходя из баланса мирового спроса и предложения. Согласно прогнозу, в среднем в 2026 году она составит 66,3 долларов за баррель и стабилизируется на уровне около 60 долларов в последующие годы.

Прогноз инфляции на 2026 год, как добавили в НБК, уточнен в сторону снижения.

Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Нацбанка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.

Подчеркивается, что проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС.

Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен.

Прогноз роста ВВП на 2026 год, как отметили в Нацбанке, сохранен в диапазоне 3,5-4,5%.

На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.

В Нацбанке заверили, что продолжат оценивать темпы снижения инфляции, динамику внутреннего спроса, фактическое исполнение фискальной консолидации и качество реализации квазифискального стимулирования. Также будет проводиться мониторинг эффективности мер по контролю инфляции совместно с правительством, динамики цен на ЖКУ и ГСМ и продолжающейся адаптации населения и бизнеса к налоговой реформе.

"При устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков будет рассмотрена возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировалось".Пресс-служба НБК

Ранее Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Отмечалось, что более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе НБК 11 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сохранить или повысить? Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке
12:00, Сегодня
Сохранить или повысить? Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке
Глава Нацбанка озвучил прогноз по инфляции в Казахстане
18:41, 31 мая 2024
Глава Нацбанка озвучил прогноз по инфляции в Казахстане
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
12:00, 23 января 2026
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
12:16, Сегодня
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
12:07, Сегодня
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
11:44, Сегодня
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
11:20, Сегодня
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: