Рубль падает к тенге: в чем причина

Российский рубль за последние месяцы заметно ослаб по отношению к валюте РК. Если в конце января 2026 года за один рубль давали 6,65 тенге, то сейчас курс снизился до 6,26. Какие факторы давят на российскую валюту и почему это отражается на курсе к тенге, разбирался Zakon.kz.

Ослабление ко всем валютам

По данным Банка России, официальный курс доллара на 6 марта 2026 года повышен с 77,8009 рубля до 78,1900 рубля. Курс евро повышен с 90,7458 рубля до 90,7926 рубля. Кроме того, регулятор повысил официальный курс юаня – с 11,2488 рубля до 11,3461 рубля.

Напомним, что 12 июля 2024 года Минфин США ввел санкции против Московской биржи. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Официальные курсы этих валют Банк России теперь рассчитывает на основе отчетности банков и данных внебиржевых сделок.

Как изменился курс рубля к тенге

Динамика рубля по отношению к тенге с начала 2026 года также показывает постепенное ослабление российской валюты.

Так, средний курс рубля в январе 2026 года составлял 6,5042 тенге. Максимальное значение достигало 6,65 тенге (23 января), минимальное – 6,3046. Самое высокое значение февраля – 6,54 тенге за рубль, самое низкое – 6,36. Вчера, 5 марта, курс рубля снизился до 6,26 тенге.

Таким образом, за последние три месяца рубль ослаб по отношению к тенге на 6,2%.

Что давит на рубль

Ослабление рубля связано со многими факторами, например, с изменением бюджетной политики России.

Экономист Евгений Коган отмечает, что одной из ключевых причин стало решение Минфина временно отказаться от валютных операций по бюджетному правилу. Обычно государство продает валюту из резервов, если нефтегазовые доходы бюджета снижаются. Эти операции создают дополнительное предложение валюты и поддерживают рубль. Однако в марте такие продажи были перенесены. По мнению аналитика, это уменьшило поддержку рубля со стороны государства и усилило давление на курс.

Дополнительным фактором остается глобальный спрос на доллар как защитную валюту. Индекс доллара DXY держится выше 99 пунктов, что отражает повышенный спрос инвесторов на американскую валюту в условиях геополитической неопределенности.

Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев отмечает, что на валютные рынки сейчас продолжает влиять геополитическая повестка.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке усиливает напряженность на глобальных рынках, а инвесторы в таких условиях чаще выбирают защитные активы. На этом фоне рубль может продолжить ослабление. По оценке эксперта, ориентиром для рынка на несколько дней может стать уровень 80 рублей за доллар и 11,5 рубля за юань.

Насколько важен курс рубля для Казахстана

Влияние курсов инвалют (прежде всего рубля и доллара) на деятельность казахстанского бизнеса постепенно снижается. К такому выводу пришли аналитики Нацбанка Казахстана в отраслевом конъюнктурном обзоре по итогам IV квартала 2025 года.

Да, российский рубль и доллар США остаются ключевыми валютами расчетов в экономике. Например, в обрабатывающей промышленности рубль используют 64% предприятий, доллар – 58,4%.

Но по итогам IV квартала 2025 года диффузионный индекс влияния курса тенге к российскому рублю составил около 41 пункта по экономике. А в 2024 году значения ДИ по ряду отраслей доходили до 48 пунктов.

То есть для казахстанского бизнеса рубль остается ключевой валютой расчетов, однако его курсовые колебания уже не формируют основную повестку рисков.