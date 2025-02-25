Курс рубля и тенге: как Казахстан может защититься от валютных колебаний

Российский рубль укрепился на 13% с начала года, став мировым лидером среди валют развивающихся рынков. Как укрепление рубля отразится на курсе тенге, и есть ли реальные меры для снижения зависимости курса тенге от курса российской валюты – в материале Zakon.kz.

Курс российской валюты продолжает идти вверх, с начала торгов на межбанковском рынке она прибавляет порядка 1% к основным валютам.



Почему растет курс рубля?

Эксперты выделяют несколько факторов, способствующих укреплению российской валюты:

Рыночные ожидания. Слухи о возможном мирном урегулировании конфликта в Украине и улучшении отношений между Москвой и Западом поддерживают оптимизм инвесторов.

Снижение спроса на валюту. В конце декабря и начале января российские импортеры снизили свою активность, что уменьшило давление на рубль.

Увеличение продаж валюты экспортерами. Крупные российские компании активно продают иностранную валюту, что поддерживает курс рубля.

Сезонные факторы. В январе и феврале импорт в Россию традиционно снижается, тогда как поступления валютной выручки остаются стабильными.

Политика Центробанка РФ. Высокая ключевая ставка (21%) делает рубль привлекательным для инвесторов.

Спрос на облигации федерального займа. Рост интереса к российским государственным облигациям может свидетельствовать о возвращении иностранного капитала.

Налоговые платежи экспортерами. В феврале компании продают больше валюты для уплаты налогов, что краткосрочно поддерживает рубль.

Однако аналитики предупреждают: без кардинального улучшения геополитической обстановки текущее укрепление рубля может быть временным. Так, российский экономист Сергей Иванов отмечает:

"При сохранении текущих цен на нефть "справедливый" курс рубля находится выше 100 рублей за доллар". Сергей Иванов

Как укрепление рубля сказывается на тенге?

С начала года тенге укрепился по отношению к доллару на 4% (с 525,11 тенге за доллар 1 января 2025 года до 502,89 тенге за доллар 25 февраля 2025 года). При этом тенге ослаб к рублю на 11,7% (с 4,88 тенге за рубль 1 января 2025 года до 5,71 тенге за рубль 25 февраля 2025 года).

Такое "интересное" поведение тенге вызывает вопросы у многих аналитиков. Так, финансист Андрей Чеботарев констатирует явную диспропорцию.

"Внешние факторы для тенге остаются благоприятными – нефть 75,9 доллара за баррель, индекс доллара, на который, напомню, кивали в Нацбанке в конце прошлого года, – 106,6 пункта, а вот рубль вообще 88,9 за доллар. И при прочих равных тенге должен бы укрепляться. Но не получается". Андрей Чеботарев

Эксперт Эльдар Шамсутдинов так же высказывает недоумение. По его мнению, все выглядит немного разочаровывающе, особенно учитывая ожидания укрепления тенге на фоне значительных корпоративных налоговых выплат. Возможно, большая часть этих потоков была исполнена заранее, но, так или иначе, тенге по-прежнему не торопится укрепляться вслед за рублем.

"Вероятно, недавние атаки дронов на Каспийский трубопровод стали причиной слабости тенге, но складывается ощущение, что тенге всегда ищет повод для слабости". Эльдар Шамсутдинов

Как связаны рубль и тенге?

Казахстанский тенге традиционно демонстрирует синхронную динамику с российским рублем, хотя зависимость постепенно ослабевает. Укрепление рубля оказывает влияние на тенге в нескольких аспектах.

Импорт из России. Укрепление рубля делает российские товары дороже для казахстанских потребителей, что может стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей.

Инфляция. Рост курса рубля относительно тенге увеличивает стоимость российского импорта, что усиливает инфляционные процессы в Казахстане.

Диверсификация торговли. Казахстан постепенно снижает зависимость от российского импорта, что уменьшает громадное влияние курса рубля на экономику страны, учитывая, что доля России в импорте Казахстана составляет 28%.

Выгоден ли "крепкий" рубль Казахстану?

Ситуация неоднозначна. Для казахстанского ретейла колебания курса могут представлять возможность получения сверхприбыли. Для горнодобывающего сектора динамика тенге к рублю почти не существенна, поскольку экспорт осуществляется в долларах и евро. Однако для обрабатывающей промышленности стабильность курса критически важна.

Аналитики подчеркивают: высокая волатильность создает неопределенность для инвесторов и бизнеса, затрудняя стратегическое развитие. Так, финансист Арсен Темирбаев считает, что колебания тенге в диапазоне 5-5,5 тенге за рубль считаются допустимыми.

"Однако гораздо важнее избежать чрезмерного укрепления рубля – это может усилить инфляцию в Казахстане". Арсен Темирбаев

Меры по снижению влияния курса рубля

Эти меры очевидны, и правительство Казахстана пытается их применить. Для уменьшения влияния курса рубля на свою экономику Казахстан, по мнению экономистов, может предпринять следующие шаги.

Диверсификация торговли. Расширение торговых связей с другими странами (например, Китаем или странами ЕС) позволит снизить зависимость от российского импорта.

Поддержка отечественных производителей. Стимулирование локального производства поможет сократить объем импортируемых товаров из России.

Развитие инструментов хеджирования. Введение финансовых инструментов для защиты бизнеса от валютных рисков позволит минимизировать последствия колебаний курса.

Усиление независимой монетарной политики. Национальный банк Казахстана должен продолжать укреплять независимость своей политики, чтобы гибко управлять инфляцией и валютными резервами.

Развитие альтернативных логистических маршрутов. Увеличение объемов торговли через Китай или страны Средней Азии снизит зависимость от российских поставок.

А вот в чем сходятся все опрошенные эксперты, так это в том, что ключевыми факторами стабильности и рубля, и тенге в 2025 году останутся: глобальная ситуация с ценами на энергоресурсы, геополитическая стабильность и внутренняя политика России.

Ранее мы сообщили, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ-/А-3" со стабильным прогнозом. Но, несмотря на видимую стабильность, экономику РК ждет ряд вызовов, которые могут повлиять на ее дальнейшее развитие.