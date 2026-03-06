#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Финансы

В Нацбанке тенге сравнили с валютами других стран мира

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:36 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Алия Молдабекова на брифинге 6 марта 2026 года озвучила результаты анализа волатильности тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова отметила, что Нацбанк периодически проводит анализ волатильности курса тенге.

"Я бы хотела отметить, что тенге волатилен на уровне мировых валют развитых стран. То есть, например, в среднем в прошлом году волатильность тенге была около 7,5%. В то же время волатильность евро была 7,2%, волатильность фунта – 7,8%. То есть тенге колебался так же, как валюты развитых стран. Валюты развивающихся стран были более волатильными", – сказала она.

В пример Молдабекова привела валюты таких южноамериканских стран, как Мексика и Бразилия.

"Они были 10-11%. Понятно, что российские рубли сейчас наиболее волатильная валюта. У них в прошлом году волатильность была около 19%, с начала этого года – около 12%. Если на этот сравнительный анализ посмотреть, тенге у нас менее волатилен, чем большинство валют остальных", – заявила Молдабекова.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать укрепления тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
400 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о курсах валют
14:38, Сегодня
400 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о курсах валют
В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале
11:37, 10 марта 2023
В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале
Доллар в районе 500: Нацбанк назвал причину ослабления тенге
11:34, 19 ноября 2024
Доллар в районе 500: Нацбанк назвал причину ослабления тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
16:52, Сегодня
Абиба Абужакынова победила и сразу вышла в четвертьфинал элитного турнира
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
16:46, Сегодня
Гусман Кыргызбаев вырвал победу на последней секунде и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
16:33, Сегодня
Звёзды казахстанской гимнастики вышли в финал этапа Кубка мира
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
16:31, Сегодня
Как выступили казахстанские дзюдоистки на престижном турнире в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: