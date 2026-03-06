В Нацбанке тенге сравнили с валютами других стран мира

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Алия Молдабекова на брифинге 6 марта 2026 года озвучила результаты анализа волатильности тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова отметила, что Нацбанк периодически проводит анализ волатильности курса тенге.

"Я бы хотела отметить, что тенге волатилен на уровне мировых валют развитых стран. То есть, например, в среднем в прошлом году волатильность тенге была около 7,5%. В то же время волатильность евро была 7,2%, волатильность фунта – 7,8%. То есть тенге колебался так же, как валюты развитых стран. Валюты развивающихся стран были более волатильными", – сказала она.

В пример Молдабекова привела валюты таких южноамериканских стран, как Мексика и Бразилия.

"Они были 10-11%. Понятно, что российские рубли сейчас наиболее волатильная валюта. У них в прошлом году волатильность была около 19%, с начала этого года – около 12%. Если на этот сравнительный анализ посмотреть, тенге у нас менее волатилен, чем большинство валют остальных", – заявила Молдабекова.

