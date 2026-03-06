#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Какие риски несут бизнесу валютные кредиты в Казахстане

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 19:46 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, почему бизнесу не нужно торопиться брать валютные кредиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что есть требования, которые устанавливает АРРФР на предмет, кто может претендовать на кредиты в валюте.

"Мы знаем, что когда привлекаешь кредит в валюте, помимо кредитного риска, рыночного риска и другого, у тебя возникает валютный риск – в случае изменения курса могут возникнуть дополнительные расходы. Валютный кредит может привлекать только предприятие, у которого есть четкая валютная выручка, чтобы он мог обслуживать кредит: в долларах продавать (товар. – Прим. ред.) и в долларах обслуживать кредит. Если такой валютной выручки у тебя нет, ты не можешь брать валютный кредит", – добавил глава Нацбанка.

Помимо этого, по его данным, применяется риск-взвешивание, призванное дестимулировать привлечение валютных кредитов.

"После перехода из режима фиксированного курса перешли к плавающему курсу, и даже если есть ослабление либо укрепление тенге, оно происходит плавным образом, поэтому Агентство снизило риск-взвешивание по валютным кредитам, и это повысило привлекательность валютных кредитов и для банков, и для предприятий. Этим объясняется дополнительный спрос на кредиты в долларах, юанях и так далее", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, как длительное сохранение высокой базовой ставки скажется на стоимости кредитов.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
