Экономика и бизнес

400 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о курсах валют

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 14:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 6 марта 2026 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать укрепления тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько возможно, что курс валют достигнет 400 тенге за доллар.

"Курс зависит от спроса и предложения. Понятно, что возможно все, но тем не менее нужно реалистичный сценарий рассматривать, и в реалистичных сценариях, понятно, 400 тенге за доллар мы не рассматриваем. Вряд ли, наверное. Мы сможем как экономика, как промышленность нарастить экспорт настолько и снизить импорт, чтобы у нас баланс сформировался на уровне 400 тенге за доллар. Поэтому у нас в прогнозном сценарном планировании 400 нет", – отметил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что сейчас курс складывается на уровне около 500 тенге за доллар, и добавил, что "большей волатильности Нацбанк не видит".

"При резкой волатильности мы будем применять меры реагирования. А базово мы не видим резких движений ни в одну, ни в другую сторону. Все будет складываться, исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Резкие спекулятивные движения мы будем гасить, мы будем использовать интервенции", – заверил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, как длительное сохранение высокой базовой ставки скажется на стоимости кредитов.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
