Признание на государственном уровне: Наталья Акентьева удостоена ордена "Құрмет"

В преддверии Международного женского дня председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева была удостоена государственной награды – ордена "Құрмет".

Указ о награждении граждан, внесших значительный вклад в развитие экономики, культуры и общественной жизни страны, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

За годы руководства Натальи Акентьевой Bank RBK прошел важный этап трансформации и институционального укрепления. Банк последовательно завершил участие в программе финансового оздоровления, досрочно исполнив обязательства перед государством и подтвердив устойчивость своей бизнес-модели. Этот шаг стал важным сигналом рынку о восстановлении полной финансовой самостоятельности и стратегической зрелости института.

"Для меня эта высокая награда – прежде всего оценка профессионализма и труда всей команды Bank RBK. Мы вместе строим современный, технологичный и устойчивый банк, ориентированный на потребности клиентов. Благодарю коллег за преданность делу и наших клиентов – за доверие", – отметила Наталья Акентьева.

Фото: Bank RBK

Государственное признание стало символичным итогом большой системной работы по повышению эффективности деятельности банка и закреплению его статуса в качестве одного из надежных партнеров государства, населения и бизнеса.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021.