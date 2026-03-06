#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
События

Серик Шапкенов встретился с представительницами женского сообщества региона

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 19:43 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В преддверии Международного женского дня в регионе прошла традиционная торжественная встреча акима области Серика Шапкенова с представительницами женского сообщества.

Глава региона тепло поздравил участниц мероприятия с наступающим праздником и выразил благодарность за их вклад в развитие области.

Во встрече приняли участие женщины, представляющие различные сферы жизни региона. Среди приглашенных были представительницы государственной службы, общественных организаций, правоохранительных органов и различных департаментов, работники образования и здравоохранения, журналисты, деятели культуры, специалисты производственной сферы, а также женщины-предприниматели.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Сегодня женщины плодотворно трудятся во всех сферах жизни государства и общества, внося неоценимый вклад в развитие нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность всем женщинам, которые воспитывают новое поколение, достигают высоких результатов в профессиональной деятельности и проявляют активную позицию в общественной жизни", – отметил Шапкенов.

В ходе встречи также были подняты важные темы, в том числе вопросы образования детей, развития гендерной политики и сохранения национальных ценностей.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Член Совета деловых женщин Атырауской области Бакыт Искакова, выступая на встрече, поблагодарила руководство региона за поддержку предпринимателей.

"Спасибо, что пригласили меня на сегодняшнее мероприятие. Этот год для меня стал особенно плодотворным: я открыла теплицу площадью 3000 кв. м, где выращиваю тюльпаны, которые реализую в своих цветочных магазинах. Спасибо за поддержку местных предпринимателей", – сказала она.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Директор частного образовательного учреждения "Атырауский колледж бизнеса и права" Нурлы Айтиева в своем выступлении подчеркнула особую роль женщин в обществе.

"Все светлые дни и счастливые моменты в нашей жизни во многом возможны благодаря женщинам. Не случайно праздник, посвященный тем, кто объединяет в себе любовь и благородство, красоту и тепло, совпадает с пробуждением природы", – отметила она.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Мероприятие прошло в формате открытого микрофона. Участницы делились своими достижениями, высказывали пожелания, читали стихи, исполняли песни и представляли творческие номера. Завершилось праздничное мероприятие выступлением местных артистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Серик Шапкенов провел совещание по вопросам спасения молоди рыб из остаточных вод после половодья
16:00, 08 августа 2024
Серик Шапкенов провел совещание по вопросам спасения молоди рыб из остаточных вод после половодья
Неприятный запах в Атырау: аким Шапкенов раскритиковал работу ответственных органов
12:20, 27 марта 2024
Неприятный запах в Атырау: аким Шапкенов раскритиковал работу ответственных органов
В Атырау прошла церемония поднятия Государственного флага
15:52, 25 октября 2023
В Атырау прошла церемония поднятия Государственного флага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
19:34, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
19:16, Сегодня
Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" престижного турнира в Европе
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
18:53, Сегодня
Досрочной развязкой завершилась схватка Казахстана за финал топ-турнира в Австрии
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: