Серик Шапкенов встретился с представительницами женского сообщества региона

В преддверии Международного женского дня в регионе прошла традиционная торжественная встреча акима области Серика Шапкенова с представительницами женского сообщества.

Глава региона тепло поздравил участниц мероприятия с наступающим праздником и выразил благодарность за их вклад в развитие области.

Во встрече приняли участие женщины, представляющие различные сферы жизни региона. Среди приглашенных были представительницы государственной службы, общественных организаций, правоохранительных органов и различных департаментов, работники образования и здравоохранения, журналисты, деятели культуры, специалисты производственной сферы, а также женщины-предприниматели.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Сегодня женщины плодотворно трудятся во всех сферах жизни государства и общества, внося неоценимый вклад в развитие нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность всем женщинам, которые воспитывают новое поколение, достигают высоких результатов в профессиональной деятельности и проявляют активную позицию в общественной жизни", – отметил Шапкенов.

В ходе встречи также были подняты важные темы, в том числе вопросы образования детей, развития гендерной политики и сохранения национальных ценностей.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Член Совета деловых женщин Атырауской области Бакыт Искакова, выступая на встрече, поблагодарила руководство региона за поддержку предпринимателей.

"Спасибо, что пригласили меня на сегодняшнее мероприятие. Этот год для меня стал особенно плодотворным: я открыла теплицу площадью 3000 кв. м, где выращиваю тюльпаны, которые реализую в своих цветочных магазинах. Спасибо за поддержку местных предпринимателей", – сказала она.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Директор частного образовательного учреждения "Атырауский колледж бизнеса и права" Нурлы Айтиева в своем выступлении подчеркнула особую роль женщин в обществе.

"Все светлые дни и счастливые моменты в нашей жизни во многом возможны благодаря женщинам. Не случайно праздник, посвященный тем, кто объединяет в себе любовь и благородство, красоту и тепло, совпадает с пробуждением природы", – отметила она.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Мероприятие прошло в формате открытого микрофона. Участницы делились своими достижениями, высказывали пожелания, читали стихи, исполняли песни и представляли творческие номера. Завершилось праздничное мероприятие выступлением местных артистов.