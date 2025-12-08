Иманбек получил орден "Құрмет"
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева уточнила, что некоторые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей экономики и общественной жизни страны, вовремя не смогли получить награды ко Дню Республики. Причиной тому было их отсутствие в стране.
Однако сегодня, 8 декабря 2025 года, награждение все же состоялось.
"Для меня было большой честью наградить наших соотечественников", – подчеркнула Балаева.
Фото: Telegram/madenietaqparat
"Құрмет" (Ку́рмет) – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.
- Орденом "Құрмет" были отмечены экс-руководитель Департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший "Грэмми", Иманбек Зейкенов.
- Почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" был удостоен актер Еркебулан Токтар.
Фото: Telegram/madenietaqparat
Материал по теме
3 декабря 83-летнему российскому эстрадному певцу Льву Лещенко вручили платиновый диск за рекорд прослушиваний песни "День Победы". Песня преодолела отметку в 50 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, что является успехом для патриотической композиции.