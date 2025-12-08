Иманбек получил орден "Құрмет"

Казахстанский диджей и продюсер Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, был удостоен ордена "Құрмет". Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Министерства культуры и информации.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева уточнила, что некоторые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей экономики и общественной жизни страны, вовремя не смогли получить награды ко Дню Республики. Причиной тому было их отсутствие в стране.

Однако сегодня, 8 декабря 2025 года, награждение все же состоялось.

"Для меня было большой честью наградить наших соотечественников", – подчеркнула Балаева.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"Құрмет" (Ку́рмет) – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.

Орденом "Құрмет" были отмечены экс-руководитель Департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший "Грэмми", Иманбек Зейкенов .

Почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" был удостоен актер Еркебулан Токтар.

Фото: Telegram/madenietaqparat

