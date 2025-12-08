#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Культура и шоу-бизнес

Иманбек получил орден "Құрмет"

Зейкенов, Балаева, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:31 Фото: Telegram/madenietaqparat
Казахстанский диджей и продюсер Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, был удостоен ордена "Құрмет". Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Министерства культуры и информации.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева уточнила, что некоторые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие различных отраслей экономики и общественной жизни страны, вовремя не смогли получить награды ко Дню Республики. Причиной тому было их отсутствие в стране.

Однако сегодня, 8 декабря 2025 года, награждение все же состоялось.

"Для меня было большой честью наградить наших соотечественников", – подчеркнула Балаева.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"Құрмет" (Ку́рмет) – это государственная награда Казахстана, орден Почёта, которым награждают граждан за значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования, а также за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность, символизируя почет и уважение.

  • Орденом "Құрмет" были отмечены экс-руководитель Департамента реализации инициатив Съезда Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Карлыгаш Калилаханова и первый музыкант из Казахстана, получивший "Грэмми", Иманбек Зейкенов.
  • Почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" был удостоен актер Еркебулан Токтар.

Фото: Telegram/madenietaqparat

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:31
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз

3 декабря 83-летнему российскому эстрадному певцу Льву Лещенко вручили платиновый диск за рекорд прослушиваний песни "День Победы". Песня преодолела отметку в 50 миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах, что является успехом для патриотической композиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз
11:33, 18 сентября 2025
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз
Дело всей жизни: ордена "Құрмет" удостоилась собственный корреспондент Zakon.kz по Атырауской области
15:20, 28 июня 2024
Дело всей жизни: ордена "Құрмет" удостоилась собственный корреспондент Zakon.kz по Атырауской области
Роза Рымбаева прокомментировала травлю сына из-за ордена "Құрмет"
17:23, 08 ноября 2023
Роза Рымбаева прокомментировала травлю сына из-за ордена "Құрмет"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: