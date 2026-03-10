Мясо и зерно дорожают, сахар дешевеет: что происходит с мировыми ценами на еду

После пяти месяцев снижения мировой рынок продовольствия вновь начал расти. В феврале подорожали зерновые, мясо и растительные масла, тогда как цены на сахар и молочную продукцию снизились, сообщает Zakon.kz.

Февраль меняет тренды

В феврале 2026 года Индекс продовольственных цен ФАО (показатель мировых цен на основные продукты питания) составил 125,3 пункта, сообщает Food and Agriculture Organization. По сравнению с январем показатель вырос на 0,9%, что стало первым ростом индекса за последние пять месяцев.

В годовом выражении индекс остается немного ниже – на 1,0%. При этом по сравнению с пиковыми значениями марта 2022 года мировой уровень продовольственных цен сейчас ниже на 21,8%.

Погода против зерна

Главным фактором роста стали зерновые культуры. Индекс цен на зерновые ФАО в феврале достиг 108,6 пункта, увеличившись за месяц на 1,1%. Однако по сравнению с прошлым годом он остается ниже на 3,5%.

Наиболее заметно выросли цены на пшеницу – на 1,8%. На рынок повлияли сообщения о заморозках и риске вымерзания посевов в некоторых регионах Европы и США. Дополнительное влияние оказывают логистические трудности в России и сохраняющаяся напряженность в Черноморском регионе.

При этом динамика других зерновых культур оказалась более умеренной. Мировые цены на кукурузу в целом остались стабильными. Ячмень продолжил дорожать на фоне устойчивого спроса Китая на австралийское зерно. Сорго также выросло в цене благодаря активным закупкам на международном рынке.

Средние мировые цены на рис увеличились на 0,4%, чему способствовал устойчивый спрос на сорта басмати и японику.

Масляно и дорого

Наиболее сильный рост в феврале показал рынок растительных масел. Индекс цен на растительные масла ФАО составил 174,2 пункта, увеличившись за месяц на 3,3%. Это самый высокий уровень с июня 2022 года.

Основной вклад в рост внесли пальмовое, соевое и рапсовое масла. Цены на пальмовое масло растут уже третий месяц подряд благодаря устойчивому мировому спросу и сезонному сокращению производства в странах Юго-Восточной Азии.

Соевое масло дорожает на фоне ожиданий новых мер поддержки производства биотоплива в США. Рапсовое масло выросло из-за прогнозируемого увеличения импортного спроса на канадскую продукцию.

В то же время цены на подсолнечное масло немного снизились. Это связано с более слабым импортным спросом и увеличением экспортного предложения из Аргентины.

Мир любит мясо

Рост цен наблюдается и на рынке мяса. Индекс цен на мясо ФАО в феврале составил 126,2 пункта. За месяц показатель увеличился на 0,8%, а по сравнению с прошлым годом – на 8,0%.

Главным фактором роста стали цены на говядину и баранину. Стоимость баранины достигла рекордных уровней из-за сокращения экспортного предложения из Океании – одного из основных регионов поставок на мировой рынок.

Цены на говядину выросли благодаря активному спросу со стороны Китая и США. Это позволило крупнейшим экспортерам, включая Австралию и Бразилию, удерживать высокие экспортные котировки.

При этом цены на свинину и мясо птицы изменились незначительно.

Фото: Zakon.kz

Молочный откат

В противоположном направлении движется рынок молочной продукции. Индекс цен на молочную продукцию ФАО составил 119,3 пункта.

За месяц показатель снизился на 1,2%, а по сравнению с прошлым годом – на 19,2%. Понижательная тенденция на этом рынке сохраняется с июля 2025 года.

Основной причиной остается снижение цен на сыр, особенно в странах Европейского союза. Это связано с ростом предложения молока, снижением спроса на ключевых экспортных рынках и усилением конкуренции.

В то же время цены на сухое молоко выросли благодаря активному импортному спросу в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

Сахарные берега

Самое сильное снижение наблюдается на рынке сахара. Индекс цен на сахар ФАО составил 86,2 пункта.

За месяц показатель снизился на 4,1%, а по сравнению с прошлым годом – на 27,3%. Это минимальный уровень с октября 2020 года.

На рынок продолжает давить ожидание высокого мирового предложения сахара. По прогнозам ФАО, рекордное производство в США может компенсировать снижение прогнозов урожая в Индии и сезонное сокращение производства в Бразилии.

Отметим, что Индекс продовольственных цен ФАО (мировая динамика цен на пять основных групп продуктов: зерновые, растительные масла, мясо, молочную продукцию и сахар) рассчитывается на основе международных экспортных цен и публикуется ежемесячно, оставаясь одним из ключевых индикаторов состояния глобального продовольственного рынка.

Что происходит с ценами в Казахстане

На фоне глобальных изменений цен в Казахстане продовольственные цены также остаются главным источником инфляционного давления. В феврале продовольственная инфляция составила 12,7%.

Одной из главных категорий, формирующих общий рост цен, остается молочная продукция – около 6,3% в структуре продовольственной инфляции страны, сообщила пресс-служба правительства РК.

Власти пытаются сдерживать рост цен за счет усиления контроля над торговыми надбавками и расширения списка социально значимых продовольственных товаров. С начала года за нарушения ценового регулирования уже возбуждено более 800 административных дел.