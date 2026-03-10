Цены на жилье в Алматы остановились: рынок сделал редкую паузу

Впервые за долгое время цены на новое жилье в самом крупном городе Казахстана перестали расти. В феврале индекс стоимости квартир на первичном рынке составил ровно 100% к январю, сообщает Zakon.kz.

Замедление, пауза, стоп

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2026 года индекс цен на продажу нового жилья по Казахстану составил 100,2% к январю. Это означает, что рост практически остановился.

Еще более заметная ситуация сложилась в крупнейшем городе страны. В Алматы индекс составил 100,0%, то есть цены на новое жилье за месяц не изменились вовсе.

Для рынка южной столицы, где новостройки традиционно дорожают почти каждый месяц, такая пауза выглядит редким явлением. Например, еще в январе рынок новостроек показывал довольно резкий рост. В Алматы цены на первичное жилье к декабрю 2025 года выросли на 4,2% (в Астане – на 2,3%).

Похожая картина наблюдается и в других городах. Во многих из них цены на новостройки в феврале вообще не изменились. Индекс 100% зафиксирован в Актобе, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе и Туркестане.

В столице рост также оказался минимальным: Астана показала 100,1% к январю, что также фактически означает стагнацию.

Где цены еще растут

Небольшой рост на новостройки сохраняется лишь в отдельных регионах. Например:

Атырау – 101,8%

Семей – 101,6%

Конаев – 101,2%

Актау – 101,1%

Наиболее заметное повышение за месяц зафиксировано в Кокшетау – 102,7%.

Однако эти рынки значительно меньше по объему, чем Алматы и Астана.

Годовой рост остается высоким

При этом 12-месячная динамика показывает привычную картину. В феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года первичное жилье подорожало больше всего:

в Алматы – 122,0%

в Астане – 118,1%

в Актау – 118,4%

в Павлодаре – 17,3%.

Если сравнивать текущие цены с уровнем конца 2020 года, подорожание выглядит еще более заметным.

Например:

Астана – 187,2%

Актобе – 189,1%

Павлодар – 176,5%

Алматы – 169,8%.

В целом февральская статистика показывает, что первичный рынок жилья в Казахстане может входить в фазу замедления роста. Цены пока не снижаются, но их динамика стала значительно слабее, чем в предыдущие месяцы. Особое внимание привлекает ситуация в Алматы. Именно крупнейший рынок страны часто первым реагирует на изменения спроса и условий ипотечного кредитования. Поэтому его остановка может стать сигналом того, что рынок жилья постепенно выходит из периода стремительного подорожания.

Демография будет поддерживать цены

При этом долгосрочные прогнозы по рынку остаются достаточно жесткими. Сегодня председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова сообщила, что спрос на жилье в Казахстане будет расти из-за демографического фактора.

По ее словам, на рынок недвижимости начинает выходить поколение казахстанцев, родившихся в начале 2000-х годов. Если в 2000 году в стране родилось 222 тысячи детей, то в 2007 году – уже 321,9 тысячи, и сейчас эти люди достигают возраста, когда начинают покупать жилье.

Дополнительный спрос формируют и новые семьи: ежегодно в Казахстане регистрируется 120-130 тысяч браков, и для многих из них покупка квартиры становится одной из первых задач. Поэтому, по оценке Ибрагимовой, снижения цен на жилье в ближайшие годы ожидать не стоит.