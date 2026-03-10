#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Финансы

Цены на жилье в Алматы остановились: рынок сделал редкую паузу

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Впервые за долгое время цены на новое жилье в самом крупном городе Казахстана перестали расти. В феврале индекс стоимости квартир на первичном рынке составил ровно 100% к январю, сообщает Zakon.kz.

Замедление, пауза, стоп

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2026 года индекс цен на продажу нового жилья по Казахстану составил 100,2% к январю. Это означает, что рост практически остановился.

Еще более заметная ситуация сложилась в крупнейшем городе страны. В Алматы индекс составил 100,0%, то есть цены на новое жилье за месяц не изменились вовсе.

Для рынка южной столицы, где новостройки традиционно дорожают почти каждый месяц, такая пауза выглядит редким явлением. Например, еще в январе рынок новостроек показывал довольно резкий рост. В Алматы цены на первичное жилье к декабрю 2025 года выросли на 4,2% (в Астане – на 2,3%).

Похожая картина наблюдается и в других городах. Во многих из них цены на новостройки в феврале вообще не изменились. Индекс 100% зафиксирован в Актобе, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе и Туркестане.

В столице рост также оказался минимальным: Астана показала 100,1% к январю, что также фактически означает стагнацию.

Где цены еще растут

Небольшой рост на новостройки сохраняется лишь в отдельных регионах. Например:

  • Атырау – 101,8%
  • Семей – 101,6%
  • Конаев – 101,2%
  • Актау – 101,1%
  • Наиболее заметное повышение за месяц зафиксировано в Кокшетау – 102,7%.

Однако эти рынки значительно меньше по объему, чем Алматы и Астана.

Годовой рост остается высоким

При этом 12-месячная динамика показывает привычную картину. В феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года первичное жилье подорожало больше всего:

  • в Алматы – 122,0%
  • в Астане – 118,1%
  • в Актау – 118,4%
  • в Павлодаре – 17,3%.

Если сравнивать текущие цены с уровнем конца 2020 года, подорожание выглядит еще более заметным.

Например:

  • Астана – 187,2%
  • Актобе – 189,1%
  • Павлодар – 176,5%
  • Алматы – 169,8%.

В целом февральская статистика показывает, что первичный рынок жилья в Казахстане может входить в фазу замедления роста. Цены пока не снижаются, но их динамика стала значительно слабее, чем в предыдущие месяцы. Особое внимание привлекает ситуация в Алматы. Именно крупнейший рынок страны часто первым реагирует на изменения спроса и условий ипотечного кредитования. Поэтому его остановка может стать сигналом того, что рынок жилья постепенно выходит из периода стремительного подорожания.

Демография будет поддерживать цены

При этом долгосрочные прогнозы по рынку остаются достаточно жесткими. Сегодня председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова сообщила, что спрос на жилье в Казахстане будет расти из-за демографического фактора.

По ее словам, на рынок недвижимости начинает выходить поколение казахстанцев, родившихся в начале 2000-х годов. Если в 2000 году в стране родилось 222 тысячи детей, то в 2007 году – уже 321,9 тысячи, и сейчас эти люди достигают возраста, когда начинают покупать жилье.

Дополнительный спрос формируют и новые семьи: ежегодно в Казахстане регистрируется 120-130 тысяч браков, и для многих из них покупка квартиры становится одной из первых задач. Поэтому, по оценке Ибрагимовой, снижения цен на жилье в ближайшие годы ожидать не стоит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Недвижимость дорожает: насколько выросли цены на жилье в городах Казахстана
14:00, 09 января 2025
Недвижимость дорожает: насколько выросли цены на жилье в городах Казахстана
Квартиры нарасхват: вторичный рынок жилья в Казахстане показывает взрывной рост
14:04, 11 апреля 2025
Квартиры нарасхват: вторичный рынок жилья в Казахстане показывает взрывной рост
Как в Казахстане изменились цены на жилье в январе 2024 года
18:04, 09 февраля 2024
Как в Казахстане изменились цены на жилье в январе 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: