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Как меняются цены на еду в Казахстане: что дорожает, а что дешевеет

Фрукты, овощи, овощной, магазин, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, минимаркет, супермаркет , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 14:53 Фото: freepik
За последний год социально значимые продукты в Казахстане в среднем подорожали на 7,4%, что является существенным показателем. Большая часть этого роста, а именно 6,2%, пришлась на период с начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Обнадеживающей тенденцией является некоторое замедление темпов роста цен на СЗПТ в последнюю неделю. Общий индекс изменения цен за этот период, по данным БНС АСПиР РК, составил всего 0,3%. Это может говорить о стабилизации ситуации на рынке и снижении инфляционных ожиданий.

Фото: Zakon.kz

Овощи: неудержимый рост и региональные дисбалансы

Главным "драйвером" инфляции, несомненно, остаются овощи. Картофель, морковь, лук репчатый и капуста белокочанная показали наиболее впечатляющий рост цен как за год, так и с начала года. Так, картофель подорожал на 74% за год и на 24,5% с начала года. Морковь, лук и капуста демонстрируют аналогичную динамику, увеличившись в цене на 60,7%, 48,4% и 34,4% соответственно за год.

Что особенно тревожно, так это сохранение роста цен на эти позиции даже за последнюю неделю: морковь выросла на 6,2%, лук – на 4,8%, а картофель – на 2,6%. Это указывает на многолетние системные проблемы, которые связаны как с сезонными факторами (например, окончание запасов прошлого урожая и начало реализации нового), так и с логистическими трудностями.

Региональные особенности также подтверждают этот вывод: север и запад страны (Павлодар, Петропавловск, Уральск, Костанай) демонстрируют наибольший рост цен именно на овощи.

Фото: Zakon.kz

"Светлые пятна" на продуктовом рынке

На фоне резкого роста цен на овощи ряд других социально значимых продуктов показали стабильную или даже снижающуюся динамику. Яйца 1 категории подешевели на 9,9% за год и на 4,7% с начала года, практически не изменившись в цене за последнюю неделю. Аналогично рис (-18,4% за год), рожки (-2,7%) и мука (-7,5%) также демонстрируют снижение или стабильность цен.

Интересно отметить, что отдельные регионы (Кызылорда, Атырау) показали снижение или стабильность цен на яйца и рис, что обусловлено как локальным производством, так и более эффективными логистическими цепочками.

Фото: Zakon.kz

Умеренный рост и скрытые риски

Отдельно стоит отметить категорию товаров с умеренным ростом цен. Масло подсолнечное подорожало на 22% за год, а сахар-песок и соль – на 6,9% и 18,3%, соответственно. За последнюю неделю цены на эти товары практически не изменились, что говорит о некоторой стабилизации. Однако важно отслеживать динамику по этим позициям, так как они являются базовыми продуктами питания и их существенный рост может оказать значительное влияние на бюджеты домохозяйств.

Отметим, что еще 2 декабря 2024 года на правительственном совещании был рассмотрен комплекс мер, необходимых для сохранения и производства урожая плодоовощной продукции и стабилизации цен на социальные продукты питания.

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Андрей Зубов
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