Институциональная трансформация как фундамент инвестиционного роста
По словам зампредседателя правления АО "НИХ "Байтерек" Усена Галыма, материал фиксирует важный этап перехода национальной экономики от адаптационных механизмов к модели устойчивого инвестиционного роста.
"Именно в этой логике в конце 2025 года "Байтерек" был трансформирован в национальный инвестиционный холдинг.
Инвестиционная политика: от финансирования к инвестиционной архитектуре.
В статье подчеркивается рост инвестиций в основной капитал почти вдвое.
Трансформация "Байтерека" в национальный инвестиционный холдинг стала практическим инструментом реализации поставленной президентом задачи по переходу к проактивной инвестиционной модели. Мы переходим от распределения отдельных инструментов поддержки к формированию инвестиционного пайплайна.
На сегодняшний день:
- совместно с регионами и министерствами сформирован пул, который включает в себя свыше 1,5 тыс. проектов общей стоимостью 85 трлн тенге;
- на 2026 год у холдинга также имеется пайплайн на 449 проектов на сумму 3,4 трлн тенге;
- план финансирования реального сектора – 8 трлн тенге при капитализации группы на 1 трлн тенге.
Это означает, что инвестиции становятся управляемым процессом, а не реакцией на отдельные заявки.
МСБ как фундамент внутренней устойчивости
Достижение доли МСБ в ВВП на уровне более 40%, отмеченное премьер-министром, свидетельствует о структурных изменениях в экономике. Холдинг через инструменты Фонда "Даму" последовательно внедряет рыночные механизмы поддержки.
В 2025 году поддержка МСБ по группе составила 2,2 трлн тенге. В 2026 году планируется вовлечь до 3 трлн тенге банковского финансирования через гарантии и субсидирование.
Запуск двух гарантийных фондов (до 7 млрд и свыше 7 млрд тенге) позволяет решить проблему недостаточного залога и смещает акцент с прямого бюджетного финансирования на рыночные механизмы.
Технологическая модернизация агропромышленного комплекса
Вопросы продовольственной безопасности, обозначенные в статье, рассматриваются Холдингом не только через объемы финансирования, но и через качественное обновление отрасли.
Отметим, что по линии Холдинга в 2025 году объем поддержки АПК превысил 1 трлн тенге: поддержку получили 7,9 тыс. сельхозпроизводителей, в лизинг передано 11,4 тыс. единиц техники.
Однако ключевой вектор – это переход к глубокой переработке, модернизации и повышению экспортной ориентированности отрасли. АПК становится инвестиционным направлением с добавленной стоимостью.
Энергетическая модернизация и инфраструктурное развитие
В статье премьер-министра отдельно обозначена проблема износа энергетической инфраструктуры и необходимость системной модернизации.
Холдинг определен финансовым оператором Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".
Речь идет о структурировании и финансировании проектов по обновлению ТЭЦ, тепловых сетей и коммунальной инфраструктуры.
Без решения инфраструктурных ограничений невозможно обеспечить ни промышленный рост, ни инвестиционную привлекательность страны. Энергетическая устойчивость – это основа долгосрочной экономической стабильности.
Цифровая трансформация Холдинга
В статье подчеркивается, что цифровизация выходит за рамки автоматизации услуг. Объявление главой государства 2026 года Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта усиливает стратегическую значимость этого направления и задает дополнительный импульс ускоренному внедрению технологий в ключевых секторах экономики.
Внутри Холдинга реализуется Стратегия цифровизации на 2024-2026 годы.
Развивается Единый портал поддержки бизнеса BGOV как единая точка доступа к услугам группы.
Внедрен единый аналитический центр, где консолидированы данные о клиентах, проектах и заимствованиях.
Это позволяет:
- автоматизировать отчетность,
- проводить глубокую аналитику,
- принимать управленческие решения на основе данных всей группы компаний.
На основе накопленных данных активно внедряются ИИ-инструменты, например, реализован ИИ-чатбот, оказывающий консультацию бизнесу по мерам господдержки группы компаний Холдинга.
Цифровизация становится инструментом повышения качества инвестиционного отбора.
Фото: АО "НИХ "Байтерек"
Синхронизация стратегических приоритетов
Статья главы правительства демонстрирует переход от решения антикризисных задач к этапу качественного институционального укрепления.
Сегодня наша ключевая задача заключается в создании устойчивой экосистемы, где государственная стратегия, частная инициатива и финансовые инструменты работают в едином векторе. Убежден, что такая синергия станет надежным фундаментом для обеспечения долгосрочного экономического суверенитета и процветания Казахстана".
Заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Усен Галым