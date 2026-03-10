#Референдум-2026
Финансы

Институциональная трансформация как фундамент инвестиционного роста

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 17:14 Фото: akorda.kz
Опубликованная в газете "Казахстанская правда" статья премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова "Семь лет уверенного созидательного лидерства" представляет собой системный анализ реализации стратегического курса главы государства.

По словам зампредседателя правления АО "НИХ "Байтерек" Усена Галыма, материал фиксирует важный этап перехода национальной экономики от адаптационных механизмов к модели устойчивого инвестиционного роста.

"Именно в этой логике в конце 2025 года "Байтерек" был трансформирован в национальный инвестиционный холдинг.

Инвестиционная политика: от финансирования к инвестиционной архитектуре.

В статье подчеркивается рост инвестиций в основной капитал почти вдвое.

Трансформация "Байтерека" в национальный инвестиционный холдинг стала практическим инструментом реализации поставленной президентом задачи по переходу к проактивной инвестиционной модели. Мы переходим от распределения отдельных инструментов поддержки к формированию инвестиционного пайплайна.

На сегодняшний день:

  • совместно с регионами и министерствами сформирован пул, который включает в себя свыше 1,5 тыс. проектов общей стоимостью 85 трлн тенге;
  • на 2026 год у холдинга также имеется пайплайн на 449 проектов на сумму 3,4 трлн тенге;
  • план финансирования реального сектора – 8 трлн тенге при капитализации группы на 1 трлн тенге.

Это означает, что инвестиции становятся управляемым процессом, а не реакцией на отдельные заявки.

МСБ как фундамент внутренней устойчивости

Достижение доли МСБ в ВВП на уровне более 40%, отмеченное премьер-министром, свидетельствует о структурных изменениях в экономике. Холдинг через инструменты Фонда "Даму" последовательно внедряет рыночные механизмы поддержки.

В 2025 году поддержка МСБ по группе составила 2,2 трлн тенге. В 2026 году планируется вовлечь до 3 трлн тенге банковского финансирования через гарантии и субсидирование.

Запуск двух гарантийных фондов (до 7 млрд и свыше 7 млрд тенге) позволяет решить проблему недостаточного залога и смещает акцент с прямого бюджетного финансирования на рыночные механизмы.

Технологическая модернизация агропромышленного комплекса

Вопросы продовольственной безопасности, обозначенные в статье, рассматриваются Холдингом не только через объемы финансирования, но и через качественное обновление отрасли.

Отметим, что по линии Холдинга в 2025 году объем поддержки АПК превысил 1 трлн тенге: поддержку получили 7,9 тыс. сельхозпроизводителей, в лизинг передано 11,4 тыс. единиц техники.

Однако ключевой вектор – это переход к глубокой переработке, модернизации и повышению экспортной ориентированности отрасли. АПК становится инвестиционным направлением с добавленной стоимостью.

Энергетическая модернизация и инфраструктурное развитие

В статье премьер-министра отдельно обозначена проблема износа энергетической инфраструктуры и необходимость системной модернизации.

Холдинг определен финансовым оператором Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Речь идет о структурировании и финансировании проектов по обновлению ТЭЦ, тепловых сетей и коммунальной инфраструктуры.

Без решения инфраструктурных ограничений невозможно обеспечить ни промышленный рост, ни инвестиционную привлекательность страны. Энергетическая устойчивость – это основа долгосрочной экономической стабильности.

Цифровая трансформация Холдинга

В статье подчеркивается, что цифровизация выходит за рамки автоматизации услуг. Объявление главой государства 2026 года Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта усиливает стратегическую значимость этого направления и задает дополнительный импульс ускоренному внедрению технологий в ключевых секторах экономики.

Внутри Холдинга реализуется Стратегия цифровизации на 2024-2026 годы.

Развивается Единый портал поддержки бизнеса BGOV как единая точка доступа к услугам группы.

Внедрен единый аналитический центр, где консолидированы данные о клиентах, проектах и заимствованиях.

Это позволяет:

  • автоматизировать отчетность,
  • проводить глубокую аналитику,
  • принимать управленческие решения на основе данных всей группы компаний.

На основе накопленных данных активно внедряются ИИ-инструменты, например, реализован ИИ-чатбот, оказывающий консультацию бизнесу по мерам господдержки группы компаний Холдинга.

Цифровизация становится инструментом повышения качества инвестиционного отбора.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Синхронизация стратегических приоритетов

Статья главы правительства демонстрирует переход от решения антикризисных задач к этапу качественного институционального укрепления.

Сегодня наша ключевая задача заключается в создании устойчивой экосистемы, где государственная стратегия, частная инициатива и финансовые инструменты работают в едином векторе. Убежден, что такая синергия станет надежным фундаментом для обеспечения долгосрочного экономического суверенитета и процветания Казахстана".

Заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Усен Галым

Айсулу Омарова
