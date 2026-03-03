Президенту удалось вывести страну на траекторию уверенного роста – Олжас Бектенов

Опубликована статья премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова о семи годах президентства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Статью главы правительства "Семь лет уверенного созидательного лидерства" опубликовала "Казахстанская правда".

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева стали периодом глубокой и последовательной трансформации социально-экономической и политической модели развития Казахстана. Эти годы пришлись на сложный глобальный контекст – пандемию, замедление мировой экономики, инфляционные и логистические шоки, геополитическую турбулентность, а также необходимость устранения внутренних экономических и политических дисбалансов, сформированных за предыдущие десятилетия.

Вопреки объективным сложностям президенту удалось обеспечить стабильность и вывести страну на траекторию уверенного роста.

Ответом на многочисленные вызовы стали глубокие реформы, нацеленные на долгосрочную устойчивость государства. Президент Токаев не подвержен популизму, не гонится за краткосрочными результатами. Глава государства прагматично занимается формированием прочного фундамента развития страны, обеспечивающего рост благосостояния граждан, экономическую и политическую стабильность.

Результаты налицо. В 2025 году рост мировой экономики сос­тавил 3,3%, а в Казахстане ВВП увеличился на 6,5%.

Изменилась структура экономики. Если ранее динамика ВВП во многом определялась внешней сырьевой конъюнктурой, то сегодня благодаря системным решениям главы государства рост все в большей степени обеспечивается несырьевыми секторами и внутренним спросом.

Так, основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, транспорт и сектор услуг.

Номинальный ВВП за семь лет увеличился в 1,7 раза: со $181,7 млрд в 2019 году до $305,9 млрд в 2025 году. ВВП на душу населения тоже уверенно растет – с $9,8 тыс. в 2019 году до $15 тыс. по итогам 2025 года.

Объем обрабатывающей промышленности за семь лет увеличился более чем в 2,5 раза – с 11,5 трлн тенге в 2019 году до 30,63 трлн тенге в 2025 году. Доля обрабатывающей промышленнос­ти в ВВП выросла с 11,4% до 12,7%, тогда как доля добываю­щего сектора сократилась с 14,5% до 12%.

За этими цифрами стоят десятки новых крупных заводов, тысячи рабочих мест.

В Костанайской области запущены заводы по выпуску автомобилей KIA и чугунного литья, в Карагандинской области начато производство бытовой техники и автомобильных шин, в Атыраус­кой области – производство полипропилена, в Алматинской области – производство концентрата вольфрама, в Павлодарской области – производство компонентов для железнодорожной техники, в Шымкенте – производство алюминиевой упаковки, переработка драгоценных металлов и многие другие.

В числе драйверов роста экономики страны – строительный сектор, демонстрирующий уверенную положительную динамику. Только в 2025 году было введено в эксплуатацию свыше 20 млн кв. м жилья. Эти объемы превышают совокупный жилой фонд двух областных центров – Павлодара и Костаная.

По данным МВФ, Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира, а также в пятерку лидеров по среднегодовым темпам экономического роста. В рейтинге мировой конкурентоспособности, по данным World Competitiveness Ranking, Казахстан занял 34-е место. Это подтверждает укрепление инвестиционной и деловой привлекательности страны.

Экономика перестала быть "однособытийной": временные колебания в добывающем секторе больше не трансформируются в макроэкономические потрясения, что свидетельствует о переходе к более зрелой и сбалансированной модели развития.

Инвестиционная политика Президента Касым-Жомарта Токаева стала одним из ключевых инструментов трансформации экономики.

За семь лет объем инвестиций в основной капитал вырос с 12,6 трлн тенге до 22,7 трлн тенге. При этом существенно изменилась их структура: основной приток средств направляется в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, энергетику, логистику и агропромышленный комплекс.

Развитие АПК остается стратегическим приоритетом, где взаимосвязаны продовольственная безопасность, модернизация отрасли, наращивание экспорт­ного потенциала и повышение уровня жизни сельчан.

Особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия и инфраструктуры: продолжается расширение площадей орошения с достижением 2,5 млн га в ближайшей перспективе.

Модернизируются ирригационные системы, элеваторы, перерабатывающие мощности и логистические цепочки. Усиливается поддержка животноводства и глубокой переработки сельхозпродукции, что позволяет увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Валовое производство продукции сельского хозяйства увеличилось за семь лет почти в 2 раза – с 5,2 трлн тенге в 2019 году до 9,8 трлн тенге в 2025 году; объем производства продуктов питания увеличился с 1,7 трлн тенге до 3,9 трлн тенге.

В соответствии с поручением главы государства объемы поддержки отрасли доведены до одного триллиона тенге в год, а выделение средств сельхозпроиз­водителям теперь осущест­вляется заблаговременно.

Благодаря этому существенно улучшилось качество сельхозработ, а фермеры в свою очередь ежегодно обеспечивают нас высоким урожаем.

Казахстан стабильно входит в число крупнейших мировых поставщиков зерна и муки, а экспорт сельхозпродукции демонстрирует рост с расширением географии поставок – от рынков Центральной Азии и Афганистана до стран Ближнего Востока, Китая, Европейского союза и других направлений.

В промышленном секторе через механизмы инвестиционного холдинга "Байтерек" профинансированы сотни проектов по всей стране.

Среди них: производство легковых автомобилей в Алматы, в Карагандинской области – производство сталелитейной продукции Qarmet, в Павлодарской области – Казахстанский электролизный завод, в Туркестанской области – тепличный комплекс плодоовощных культур Ecoculture-Eurasia, в Алматинской области – производство мороженого "Шин-лайн".

За семь лет объем финансирования через "Байтерек" вырос с 2,9 трлн тенге до 10,4 трлн тенге. Сейчас, при финансовой поддерж­ке холдинга, в отрасли металлургии реализуются 23 проекта общей стоимостью 3,9 трлн тенге, в машиностроении на стадии финансирования находится 21 проект на 610,6 млрд тенге, в химической промышленнос­ти реализуются 11 проектов на 636 млрд тенге, в отрасли АПК – 69 проектов на 415,9 млрд тенге.

Главой государства уделяется особое внимание развитию микро- и малого бизнеса как ключевого источника занятости и внутреннего роста. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП достиг 40,5%, в секторе занято порядка 4,5 млн человек, это почти половина трудоспособного населения.

Необходимо отметить, что рост активности малых предприятий наблюдается не только в торговле и услугах, но и в строительстве, транспорте, переработке.

Малый бизнес все чаще включается в цепочки поставок крупных проектов. Сокращаются административные барьеры и расширяется доступ к финансированию через субсидирование ставок, гарантирование и программы институтов развития.

Ежегодно поддерживаются тысячи проектов, совокупный объем льготного финансирования для предпринимателей в этом секторе измеряется сотнями миллиардов тенге. При этом цифровизация госуслуг упрощает регистрацию, отчетность и получение мер поддержки.

Среди перспективных проек­тов нового инвестиционного цикла особое место отведено многофункциональному урбанистическому кластеру Alatau City. Создаваемый по поручению Президента новый город станет точкой роста, ориентированной на развитие инновационной экономики, высокотехнологичных производств, образовательной и деловой инфраструктуры.

Важным элементом долгосрочной стратегии экономического развития становится расширение минерально-сырьевой базы посредством активных геологоразведочных работ.

В последние годы выявлены десятки перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.

К концу 2026 года площадь геоло­гического и геофизичес­кого изучения территории Казах­стана будет доведена до 2,2 млн кв. км.

По поручению президента в 2026-2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около 240 млрд тенге, что сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий.

Уже имеется заинтересованность и со стороны внешних инвесторов. Безусловно, все решения будут приниматься с учетом национальных интересов. Такой масштаб работ формирует основу для долгосрочного промышленного роста.

Глава государства держит на особом контроле развитие транзитного потенциала нашей страны. Ключевым элементом выступает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), так называемый Средний коридор, объем перевозок по которому за последние семь лет вырос пятикратно.

Развитие транзитного потен­циа­ла невозможно без современной железнодорожной инфраструктуры. За семь лет построено около 1 тыс. км новых железных дорог, всеми видами ремонта охвачено 9,5 тыс. км путей, в том числе капитальный ремонт произ­веден на 3,5 тыс. км. Модернизация железнодорожных узлов в Шымкенте, Актобе, Караганде и на приграничных направлениях повысила пропускную способность и усилила транзитный потенциал страны, обеспечив связанность регионов, снижение логистических издержек и расширение внутреннего рынка.

В текущем году завершим реконструкцию 124 железнодорожных вокзалов, которые не ремонтировались десятилетиями и практически пришли в упадок.

Расширены мощности морс­ких портов, модернизированы терминалы и увеличена их пропускная способность. Ключевым узлом стал сухой порт "Хоргос" в области Жетысу, через который ежегодно проходят сотни тысяч контейнеров.

В Алматинской области и области Жетысу сформирована сеть логистических центров, обеспечивающих консолидацию и обработку грузов.

За семь лет построено и реконструировано более 25 тыс. км авто­мобильных дорог, созданы ключевые коридоры Центр – Юг, Центр – Восток, Запад – Восток, существенно обнов­лена местная дорожная сеть во всех регионах.

Ремонт и строительство местных дорог, ранее десятилетиями остававшихся вне системного финансирования, дали мультипликативный эффект: сокращение издержек, рост торговли, развитие МСБ, повышение инвестиционной привлекательности регионов. Фактически дорожная сеть стала каркасом экономичес­кого пространства страны. И эта работа продолжается.

Общая пропускная способность морских портов теперь составляет 22 млн тонн, из них через порт Актау порядка 15 млн тонн и порт Курык – 7 млн тонн.

По итогам 2025 года объем перевалки через порты вырос до 8 млн тонн, объемы контейнерных перевозок составили более 90 тыс. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял порядка 60 тыс. контейнеров.

Авиационная отрасль также демонстрирует устойчивый рост: если в 2023 году аэропорты обслужили 26 млн пассажиров, то в 2025 году – 31,8 млн. Казахстан имеет воздушное сообщение более чем с 30 странами, выполняя более 600 рейсов по 130 маршрутам. Параллельно модернизируются аэропорты, строятся новые терминалы и обновляется инфраструктура.

Только в этом году будут введены четыре новых аэропорта: в Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли и Аркалыке. Последний не функционировал более 30 лет и восстанавливается по личному поручению президента.

Развитие транспортной инфраструктуры напрямую отражается и на туристической отрасли. С 2022 года въездной поток пос­ле постпандемийного восстановления стабильно рос за счет туристов из Китая, Индии, стран Персидского залива. Казахстан включен в Best in Travel 2025 по версии международного издателя путеводителей Lonely Planet, Алматы отмечен CNN и The New York Times, а Шымбулак вошел в число лучших мировых направлений по версии Condé Nast Traveler.

С учетом этого Главой государства отмечена необходимость дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Экономический эффект проекта очевиден: каждый доллар, вложенный в горную инфраструктуру, приносит около пяти долларов экономике курорта и 15 долларов экономике туризма в целом.

Реализация этого масштабного проекта обеспечит создание тысяч рабочих мест и порядка 100 млрд тенге налоговых пос­туплений ежегодно. Согласно установкам президента, все работы будут проводиться в строгом соответствии с экологическими требованиями на уровне мировых стандартов.

Главой государства приняты ключевые решения по одному из самых сложных направлений – оздоровлению системы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Масштабная работа в этих сферах – не разрозненные проекты, а системная политика по устранению инфраструктурных ограничений.

Как подчеркивает Президент: "Энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны". К началу реформ износ генерирующих мощностей и тепловых сетей в ряде регионов достиг 70%, были регионы, где этот уровень превысил 80%. Все помнят масштабные аварии на энергетических объектах, когда города оставались без тепла в тридцати­градусные морозы.

Проводимая политика либерализации тарифов и привлечения инвестиций позволила перейти от "пожарного латания дыр" к планомерной модернизации сферы.

Реализуются проекты модернизации ТЭЦ в городах Караганде, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Экибастузе, Балхаше. Ведется обнов­ление тепловых мощностей в Алматы, Темиртау, Риддере, а также расширение мощностей станций в Актау, Атырау, Уральске, Таразе, Экибастузе (ГРЭС-2).

Кроме того, ведется работа по созданию новых источников гене­рации в Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Кокше­тау, Кызылорде, Семее, Таразе, Туркестане, Экибас­тузе (ГРЭС-3). Во всех регионах запущены программы реконструкции тепло­вых и электрических сетей.

В результате второй год подряд отопительный сезон завершается без серьезных нарушений.

Президент постоянно подчеркивает, что энергетическая устойчивость – это вопрос национальной безопасности, и решения должны приниматься с расчетом на десятилетия вперед. Производство электроэнергии планомерно наращивается: со 106 млрд кВт·ч в 2019 году до 123,1 млрд кВт·ч в 2025 году. Для наглядности: объем введенных за семь лет мощностей эквивалентен совокупному полуторагодовому потреблению электричества городом Алматы и Алматинской областью.

В целом уже к концу первого квартала 2027 года Казахстан перестанет быть энергодефицитной страной, выйдя на профицит энергопроизводства.

Отдельного внимания заслуживает перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на природный газ. Полный перевод обеих ТЭЦ завершится до конца текущего года. Проекты, стоившие несколько сотен миллиардов тенге, существенно улучшат экологию города.

Для формирования долгосрочного баланса генерации важным стало решение о развитии атомной энергетики.

Строительство АЭС позволит обеспечить устойчивое энерго­снабжение в условиях роста спроса, снижение углеродной интенсивности и диверсификацию источников генерации.

Проект также является опорной точкой дальнейшего технологического развития, локализации производства и подготовки инженерных кадров.

Объявленная президентом инициатива "Таза Қазақстан" переросла в общенациональную идею: экологические акции, уборка, озеленение и восстановление природных зон проходят по всей стране с участием миллио­нов граждан. Объемы собранных отходов и высаженных деревьев измеряются сотнями тысяч тонн и миллионами саженцев. Благодаря этой идее изменен сам подход к поддержанию порядка, внешнему облику городов и сел.

Президент своим личным примером показывает эффективность принципа "начни с себя", подчеркивая, что чистыми должны быть не только окружающая среда, но и помыслы человека. Это нашло отклик у казахстанцев, особенно у молодежи, став масштабным движением.

В экологической повестке глава государства акцентирует внимание на вопросах водной безо­пасности. По его поручению реализуется программа строительства 20 новых водо­хранилищ, реконструкции не менее 15 тыс. км ирригационных каналов.

На первый план вышли и водные экосистемы – сохранение Каспийского и Аральского морей. В стране создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря для изучения проблемных аспектов данной акватории.

В совокупности это формирует комплексный подход к экологической безопасности и устойчивому природопользованию.

В глобальной водной повестке одним из значимых вопросов является сохранение ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится. Президент обращает на эти проб­лемы самое пристальное внимание. На международном уровне Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой Парт­нерства водных башен, цель которой – систематизировать поддержку гляциологической науки посредством объединения усилий глобальных исследовательских центров для изучения и защиты ледников.

Глубокие реформы проводятся и в социальной политике. Уровень социальных расходов бюджета остается высоким: в 2025 году на это направление из республиканского бюджета выделено 9,3 трлн тенге, что сос­тавляет 36,5% от общего объема расходов. Но при этом изменена философия поддержки: помощь должна быть адресной, справедливой и мотивирующей. Цифровые инструменты позволили точнее оценивать развитие домохозяйств, сократить неэффективные выплаты и перерас­пределить ресурсы на наиболее актуальные направления.

За последние годы значительно выросли инвестиции в человеческий капитал: вложения в образование и науку увеличились более чем в пять раз, в здравоохранение и социальное обслуживание – в 3,7 раза. Одним из важных показателей является продолжительность жизни, которая достигла почти 76 лет, увеличившись по сравнению с 2019 годом на три года.

Особое внимание уделяется молодому поколению. Значимой инициативой Президента стал запуск программы "Национальный фонд – детям".

В рамках этой программы на счета всех юных казахстанцев ежегодно начисляются средства от инвестиционного дохода Нацфонда страны, которые по достижении ребенком 18-летнего возраста можно направить на образование, либо на улучшение жилищных условий. Только за три года действия программы 7 млн казахстанских детей начислено более $2,5 млрд.

По поручению Главы государства утверждена единая программа "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, которая объединила все действующие и планируемые меры по обеспечению прав и благополучию детей в Казах­стане. Эта программа является основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.

Помимо этого, одним из прио­ритетов, обозначенных главой государства, стала ликвидация проблем в школьной инфраструктуре. За последние семь лет построено более 1 300 новых школ, существенно сокращено число аварийных и трехсменных объектов, обновлена материально-техническая база.

Только в рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Президентом, в 2023–2025 годы по всей стране построено 217 школ, соответствующих самым высоким международным стандартам.

Согласно международному исследованию TALIS 2024, Казахстан вошел в ведущую пятерку стран мира по уровню удовлетворенности учителей заработной платой. Если в 2018 году этот показатель составлял всего 39%, то в 2024 году достиг 71%. 95% казахстанских педагогов зая­вили, что удовлетворены своей работой.

Расширяется сеть дошкольных организаций – их число достиг­ло 12 тыс. Количество медицинских учреждений выросло до 830 при увеличении численности врачей до более 83 тыс. По оценке ВОЗ, страна вошла в десятку мировых лидеров по темпам снижения материнской смертности: показатель снизился до исторического минимума. По инициативе Президента в 2021 году стартовала программа "Аңсаған сәби", в рамках которой ежегодно выделяется 7 000 квот на проведение процедур ЭКО, и уже 28 тыс. женщин воспользовались данной программой. С момента запуска программы родилось 11 тыс. долгожданных младенцев.

Развитие науки и высшего образования рассматривается Президентом как стратегическая основа технологического и экономического роста. Усиливает­ся поддержка исследовательских университетов и научных цент­ров, расширяются гранты на исследования.

Открываются филиалы и представительства ведущих зарубежных университетов, создаются совместные кампусы и образовательные программы, что снижает образовательную миграцию и усиливает интеграцию в глобальное академическое пространство.

Главой государства поставлена задача по интеграции науки с промышленностью: коммерциа­лизации разработок, созданию научных парков и инновационных экосистем при университетах.

Одним из приоритетов политики Президента остается развитие массового спорта и доступной спортивной инфраструктуры.

В регионах построены и модернизированы сотни спортивных объектов, действует многотысячная сеть школьных и дворовых площадок, уровень вовлеченности граждан в систематические занятия физкультурой достиг 45%.

Принципиально важно, что часть новых социальных и инфраструктурных объектов финансируется за счет возвращенных активов. Это позволило ускорить решение острых проблем без увеличения нагрузки на бюджет.

В сфере здравоохранения 183 объекта возведены на возвращенные средства, что дало возможность активизировать темпы реализации национального проек­та по модернизации сельского здравоохранения. В результате в рамках нацпроекта в сельских населенных пунк­тах страны функционируют 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

Помимо этого, за счет этих средств ведется строительство крупных медицинских центров, включая многопрофильную больницу и Центр гематологии в Восточно-Казахстанской области, станцию скорой медицинской помощи в Мангистауской области, операционно-реанимационный блок онкологического диспансера в Карагандинской области.

На возвращенные в экономику страны средства реконструированы 227 объектов водоснабжения. Также средства направляются на строительство школ, спортивных объектов, коммунальную инфраструктуру и другие социально значимые проекты.

Наглядный пример – введенные в эксплуатацию многофунк­циональный спорткомплекс Kokshe Arena и новая детско-юношеская спортивная школа в поселке Зеренда Акмолинской области, детский сад в Петропавловске, музыкальная школа в Туркестанской области. Такие объекты построены в каждом регионе.

Необходимо отметить, что политика возврата активов осуществляется исключительно в правовом поле и не затрагивает законную предпринимательскую деятельность.

Прозрачное целевое использование средств формирует предсказуемую деловую среду и усиливает доверие инвесторов, выступая элементом укрепления инвестиционной привлекательности.

Существенные изменения прои­зошли и в системе государственного управления. Последовательно стабилизируется бюджетная и налоговая политика, усилены механизмы среднесрочного планирования, внедрены инструмен­ты оценки эффективности гос­программ. Бюджетный процесс ориентируется на результат и прио­ритеты развития, что позволяет увязывать расходы с социально-экономическими целями.

Необходимость налоговой реформы назревала давно, и принятый новый Налоговый кодекс стал ответом на накопившиеся проблемы. Налоговая реформа призвана сформировать прозрачную и справедливую систему, сократить возможности для искусственного дробления бизнеса и создать условия честной и справедливой конкуренции.

По поручению главы государства налоговая служба переходит к сервисной модели взаимодействия с бизнесом и гражданами: цифровизация налоговых услуг, риск-ориентированный конт­роль и автоматизация отчетности снижают нагрузку на честных налогоплательщиков, сочетая фискальную устойчивость с удобной и предсказуемой средой.

Во всех сферах государственной и общественной жизни во главу угла поставлен принцип Касым-Жомарта Токаева "Закон и порядок".

Этот постулат выступает осново­полагающим элементом в построении Справедливого Казахстана, страны, где безусловно обеспечивается общественная безопасность и верховенство права.

Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства является ключевым приоритетом. Реализуются меры по модернизации правоохранительной системы, повышению прозрачности ее работы.

Внедряются передовые цифровые решения, развивается прак­тика сервисной полиции, укреп­ляется кадровый потенциал.

По поручению Главы государства осуществляется цифровая трансформация. С 2019 года Казахстан прошел путь от оцифровки отдельных услуг к масштабируемой цифровой модели страны. Важным механизмом в этой инфраструктуре стала интеграционная платформа Smart Bridge, обеспечивающая обмен данными между государственными органами и частными сервисами и формирующая открытую экосистему для цифровых бизнес-моделей и финтех-решений. Цифровизация позволила государству предоставлять услуги и поддержку нашим гражданам в проактивном формате.

Экономический эффект цифровизации проявляется в повышении эффективности бюджетных расходов и точности таргетирования социальной поддержки. Казахстан занимает 24-е место из 193 стран в индексе EGDI ООН и входит в десятку мировых лидеров по уровню онлайн-сервисов.

Не останавливаясь на достигнутом, по инициативе Президента создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который уже становится площадкой притяжения исследователей, стартаперов и новаторов.

Как известно, Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Правительство работает над подготовкой стратегии Digital Qazaqstan, направленной на внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы экономики и госуправления.

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева стали периодом перехода от реагирования на кризисы к системному развитию: экономика стала более диверсифицированной, инвестиции – более устойчивыми, инфраструктура – более надеж­ной, социальная политика – более адресной.

Сформированный задел позво­ляет Казахстану уверенно смотреть в будущее, опираясь на институционально выстроен­ную модель и долгосрочные приоритеты.

Сегодня Казахстан находится на историческом этапе свое­го развития. По инициативе Главы государства после широкого открытого обсуждения с учетом мнения экспертных и научных кругов, представителей всех сегмен­тов казахстанского общества подготовлен проект принципиально новой Конституции страны.

Отличительной чертой проек­та нового Основного закона является его прогрессивный дух и устремленность в будущее.

В нем отражены чаяния народа, а также четко прослеживается стремление Высшего должностного лица государства – президента Токаева заложить проч­ный фундамент долго­срочного устойчивого развития Республики Казахстан, благополучной и безопасной жизни многих поколений казахстанцев.

Убежден, что граждане нашей страны сделают правильный выбор, поддержат инициативу Главы государства и внесут свой вклад в построение Сильного, Справедливого, Процветающего Казахстана.

Ранее стало известно о том, что президент лично участвовал в подготовке текста новой Конституции.